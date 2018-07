ZWISCHENFALL IN VICHY Von Arthur Miller

Hamburger Thalia-Theater bei den Ruhrfestspielen

Eine Gastpremiere wurde zum Höhepunkt der XIX. Ruhrfestspiele: Das Hamburger Thalia-Theater verlegte seine deutsche Erstaufführung von Arthur Millers Schauspiel „Zwischenfall in Vichy“ in das neue Recklinghäuser Festspielhaus. Intendant Kurt Raeck brachte eine ideale Besetzung zusammen; drei der Hauptdarsteller – Ullrich Haupt, Max Eckard und Will Quadflieg – entstammen dem ehemaligen Hamburger Gründgens-Ensemble. Die Vollkommenheit der Inszenierung von Willi Schmidt stellte dazu einen Maßstab dafür auf, welches Niveau in einem Festspielhaus auch für die Eigeninszenierungen der Ruhrfestspiele künftig verbindlich sein sollte.

Zum zweitenmal griff der Amerikaner Miller einen deutschen Stoff auf: Nach der KZ-Reminiszenz in „Nach dem Sündenfall“ jetzt die deutsche Judenausrottung. Sonderkommandos der Geheimpolizei greifen am Sitz der französischen Kollaborationsregierung in Vichy scheinbar willkürlich Straßenpassanten auf, angeblich, um in einem Polizeilokal deren Ausweispapiere zu überprüfen. Tatsächlich werden in dem Vernehmungszimmer Menschen gesiebt: In die Freiheit entlassen wird nur, wer nach nazistischen Untersuchungsmethoden als Nichtjude gelten kann. Hochdramatischer Schlußeffekt: Der emigrierte österreichische Aristokrat von Berg drängt dem jüdischen Psychiater Leduc seinen eigenen Passierschein auf; der Prinz teilt freiwillig das Auschwitz-Los der SS-Opfer.

In den Gesprächen zwischen Leduc und von Berg gipfelt die moralische Dialektik des Stücks. Zunächst war realistisch Atmosphäre erzeugt worden, indem sich die Dialoge zwischen der tastenden Angst eines Malers (Ullrich Haupt), der Ideologie eines marxistischen Arbeiters (Karl John) und der Scheinwirklichkeit eines Schauspielers (Will Quadflieg) bis zur Siedehitze steigerten. Dem glasklar argumentierenden Analytiker Leduc von Peter Mosbacher wird durch den deutschen Wehrmachtsmajor (Max Eckard), der vergeblich diesen schmutzigen Sonderauftrag loszuwerden versucht, nachgewiesen, daß es ihm wie anderen aufs Überleben ankomme. Im Bewußtsein des Herrn von Berg (Adolf Wohlbrück) haben die Deduktionen Leducs jedoch gezündet. Hier überhöht der amerikanische Dramatiker die Einzelfälle in die Symbolik seines „tragischen Optimismus“: Es müßte doch möglich sein, eine menschenwürdige Gesellschaft aufzubauen auch gegen die massierte Macht der Gemeinheit.

Durch das Selbstopfer an Hochhuths „Stellvertreter“ erinnernd, greift Miller doch weit über die Anklage einer Person oder Instanz hinaus. Dramaturgisch erweist sich der „Zwischenfall in Vichy“ auch Siegfried Lenz’ „Zeit der Schuldlosen“ überlegen, indem nicht abstrakt, sondern real-historisch exemplifiziert wird. Dabei wird die Situation durchscheinend, Symptom einer weiterschwelenden moralischen Krankheit.

Diesen „magischen Realismus“ traf der Regisseur Willi Schmidt erschütternd genau. Noch in die Gesprächspausen hinein trug die Spannung des Ungesagten. Schmidt inszenierte Miller bis in die Nähe Dostojewskijs. Die Schauspieler verzichteten auf Beifall.

Johannes Jacobi