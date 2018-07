Der Bundestag hat in den letzten Wochen nicht nur die Bundesfinanzen für die kommenden Jahre überzogen, sondern auch den Lastenausgleichsfonds. Die 18. LAG-Novelle war von der Bundesregierung mit 1,9 Milliarden Mark Finanzvolumen vorgelegt worden. Der Bundestag machte daraus – allen früher in einem Berliner Koalitionsgespräch geleisteten Schwüren zum Trotz – rund 7,5 Milliarden Mark. Die Debatte im Plenum erwies aufs neue, daß das hohe Haus hinsichtlich der Reserven des Lastenausgleichsfonds, aus denen Novellen gespeist werden können, völlig im dunkeln tappt. Die Konsequenz, die die Fraktionen daraus ableiteten, war typisch für die Kehraus-Stimmung: da man nicht wußte, was künftig noch verfügbar sein wird, beschloß man munter drauf los.

Allein auf weiter Flur blieb der unerschrockene CDU-Abgeordnete Dichgans, der sich dagegen verwahrte, sechs Millionen LAG-Fälle wieder aus den Aktenkellern der Ausgleichsämter zu holen. Das Verfahren, ungedeckte Wechsel auf die Zukunft des Fondsvermögens zu ziehen, ist für den Bundestag selbst nicht ungefährlich: ist der Fonds leer, wird der Bund zur Kasse treten müssen.

Wenig verantwortungsbewußt operierte bei dieser 18. LAG-Novelle auch die Bundesregierung. Sie war nicht imstande, eine überzeugende Vorstellung davon zu vermitteln, was der Fonds noch hergibt. Erst meinte sie 1,9 Milliarden, inzwischen hatte sie ihre Vorstellung auf 4,5 Milliarden korrigiert. Soviel Unsicherheit bekommt der finanziellen Stabilität nicht. Bevor der fünfte Bundestag eine 19. Novelle berät, wird es nötig sein, schlüssige Unterlagen auf den Tisch zu legen. hf