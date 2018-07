Zum Vergnügen des Unternehmers – Ausgleich für manchen Ärger – gehört seine Selbständigkeit. Er trägt das Risiko, hat aber die Chance zum Gewinn und das Recht, allein zu entscheiden. Auch der Verleger ist Unternehmer, auch eine Zeitung (wie eine Zeitschrift) ist ein „Geschäft“ (mit einer besonderen Verantwortlichkeit freilich). Und mancher Verleger – gerade wenn er seinen Redaktionen ihre eigene Meinung zugesteht – möchte als Kaufmann schon recht gern, daß da niemand ist, der ihm dreinredet.

Warum aber haben dann in Hamburg gleich drei Verleger: Jahr, Gruner und der Verleger der „Zeit“ (und zugleich des „stern“) ihren Freunden mitgeteilt, daß „sie in Zukunft ihre Geschäfte gemeinsam führen wollen“? Die Geschichte verdient berichtet zu werden; sie ist typisch für das, was – wie mir scheint: unausweichlich – vielen „mittleren“ Unternehmen bevorsteht.

Die Zeit erschien zum erstenmal im Februar 1946; sie wird also bald zwanzig. Läßt man die (wirtschaftlich irregulären) Jahre vor der Währungsreform aus, so war sie nie ein Geschäft – im Gegenteil: sie verbrauchte anfangs den ganzen, später einen großen Teil des Gewinns, den der 1949 vom Verlag (zu sieben Achteln) dazu erworbene, von Henri Nannen gegründete „stern“ abwarf. Den Unternehmer reute das nicht; denn Verleger zu sein, das ist nun einmal ein besonderes Vergnügen – und gar Verleger der Zeit... Im Jahre 1965 wird Die Zeit zum erstenmal einen, kleinen Gewinn abwerfen. Wen dieses alles verwundert, der sei daran erinnert, daß kürzlich berichtet wurde, die Londoner Times habe, 180 Jahre nach ihrer Gründung, arge Geldsorgen.

Aber der „stern“ – warum mußte er sich nach neuen Partnern umsehen? Er verdient doch gut? Gewiß. Aber: 1962 war der Kulminationspunkt. Bis dahin waren Auflage und Anzeigeneinnahmen stark gestiegen; stärker sogar als die ständig steigenden Kosten. 1963 und 1964 aber begannen die Kosten schnell, viel schneller zu steigen als die Gewinne.

Also heißt es „rationalisieren“, zu deutsch: sparen. Aber wo? Gewiß nicht an den Redaktionen; das würden die Leser von Zeit und stern nicht mitmachen. Löhne, Gehälter, Papier- und Druckpreise aber werden jedes Jahr im Schnitt 4 bis 5 Prozent teurer; das macht beim Umsatz von Zeit und stern etwa 5 Millionen DM im Jahr aus. Die Post erhöhte (mit Recht) die Gebühren: 1,2 Millionen. DM mehr Ausgaben.

Auch die mittleren Unternehmen sind heute so „durchrationalisiert“, daß es im Hause nichts mehr zu sparen gibt. Also heißt es: mit anderen zusammengehen. Der Drucker des stern, Richard Gruner, war schon mit einem Achtel am stern beteiligt (der stern war aber nicht an der Druckerei beteiligt). Bei aller Freundschaft gab es vor dem Abschluß eines neuen Druckvertrages immer wieder mühselige Verhandlungen, und nach dem Abschluß Diskussionen über die Auslegung des komplizierten Vertragswerkes. Jede der wöchentlichen Druckrechnungen (im Durchschnitt 800 000 DM) mußte von Gruner sorgfältig erstellt und vom Nannen-Verlag genau nachgerechnet werden. Je eine ganze Abteilung in Verlag und Druckerei können nun nach dem Zusammenschluß nützlicher beschäftigt werden. Der Verlag ist ohne Risiko und Kapitalaufwand zu einer Druckerei und die Druckerei zu festen Aufträgen gekommen.

Richard Gruner druckte aber auch Constanze und Schöner wohnen des Verlegers John Jahr (er verlegt außerdem: Brigitte und Petra). In der Vereinigung dieser drei Objekte kommen also Druckerei- und vielfältige Verlagserfahrungen zusammen. Die Verlagsleiter des Constanze-Verlages und des Nannen-Verlages, die bisher jeder das schwere Anzeigen- und Vertriebsgeschäft machen mußten, können sich nun in diese Arbeit teilen und mit ihnen ganze Abteilungen. Man kann mehr leisten, dem chronischen Personalmangel abhelfen, Archive und Verlagsbüros zusammenlegen, statistische Abteilungen (sehr teuer!) einsparen, den Außendienst stärker machen. Man spart Geld und wird leistungsfähiger zugleich. Und weil hier drei Freunde zusammenarbeiten, tauschen sie für den Verlust ihrer Selbständigkeit etwas ein, das noch wertvoller ist: ein erfahrenes, schon jetzt aufeinander eingespieltes Team.

Die Zeit spielt dabei eine besondere Rolle. Der Zusammenschluß hat ihr eine solide Basis gegeben, die auch in Krisenzeiten standhalten wird. Für ihre politische Linie und die Besetzung der Redaktion bleibt der bisherige Verleger allein zuständig; er hat sich auch vorbehalten, die Zeit aus dem gemeinsamen Unternehmen wieder herauszunehmen. Was nach seinem Tode (er ist im 60. Lebensjahr und hat außer seiner Ehefrau keinen natürlichen Nachfolger) einmal werden wird – Verbleib im neuen Hause, unabhängige Stiftung – bleibt später zu entscheiden. G. B.