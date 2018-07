Offensichtlich stehen wir vor einem eigentumspolitischen Experiment, das, wenn es gelingt, von kaum zu überschätzender Bedeutung sein wird. Krupp verhandelt mit Schatzminister Dollinger über die Ausgabe von Volksaktien. Das größte deutsche Industrieunternehmen, das sich noch in Familieneigentum befindet, erwägt, einen Teil seines Besitzes an der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG kleinen Sparern zum Kauf anzubieten.

Mag Krupp auf diese Weise vielleicht nur der leidigen alliierten Verkaufsauflage nachkommen wollen: er würde zugleich beweisen, daß es in der Praxis möglich ist, Volksaktien auch aus Privatbesitz anzubieten. Auf dem Wege zu einem breit gestreuten Eigentum wäre man einen gewaltigen Schritt vorangekommen.

Es gibt nicht mehr allzuviel privatisierungsreife Bundesunternehmen. Selbst der Verkauf aller öffentlichen Unternehmen an kleine Sparer würde nicht ausreichen, um ihnen den Erwerb eines Wertpapierdepots zu ermöglichen, das auch nur als bescheidenes Vermögen bezeichnet werden könnte. Ziel der Eigentumspolitik muß es sein, möglichst vielen Bürgern Gelegenheit zu geben, sich an möglichst vielen Unternehmen zu beteiligen.

Das ist gewiß nicht von heute auf morgen zu erreichen. Im Falle Krupp wird über ungefähr 110 Millionen Mark (nach dem Nennwert) verhandelt. Wenn es zum Verkauf kommt, will Dollinger dieses Aktienpaket Personen mit niedrigem Einkommen in Einzelstücken zum Kauf anbieten. Der Kaufanreiz kann in einem günstigen Kurs bestehen oder in einem Zuschußbetrag, den jeder erhält, der sich verpflichtet, diese Aktien während einiger Jahre nicht zu veräußern. In beiden Fällen muß der Bund zahlen – entweder den Zuschußbetrag oder die Differenz zwischen dem marktgerechten und dem sozial bestimmten Ausgabekurs. Vom Bundestag sind vor einigen Tagen die Mittel für derartige Aktionen vorsorglich bereitgestellt worden.

Dollinger wird diese Mittel auch benötigen, um zum kleingestückelten Verkauf größerer Aktienpakete anzureizen. Ein kapitalkräftiger Interessent zahlt nämlich für das ganze Paket in der Regel nicht nur den Börsenkurs, sondern gewährt auch noch einen Zuschlag. Eine größere Beteiligung an einem Unternehmen gibt eben nicht nur die Aussicht auf Dividenden, sondern bringt zugleich Einflußmöglichkeiten. Wenn die Aktion gelingen soll, muß der Bund also sowohl den Zuschlag wie auch die höheren Verkaufsspesen tragen, die mit einer breiten Paketstreuung verbunden sind.

Aktienbesitz soll nicht nur zum Dividendenbezug berechtigen, sondern wie jedes andere Eigentum auch Mitspracherecht verleihen. Das ist nur möglich, wenn die neuen Aktionäre gleichberechtigt sind. Und dazu gehört, daß sie die Chancen und Risiken auf sich nehmen, die mit dem Eigentum verbunden sind. Sie würden zu Eigentümern minderen Rechts degradiert, würde man ihnen außer den Vergünstigungen beim Aktienerwerb auch noch eine Dividendengarantie anbieten. Schon die Neuauflage des Sozialrabatts beim Aktienkauf ist nicht unbedenklich.

Diese Gefahren müssen gesehen und überwunden werden, wenn Experimente, wie sie sich im Falle Krupp ankündigen, gelingen sollen. Im Interesse einer breiten Eigentumsstreuung ist zu hoffen, daß bald ein Testfall vorliegt, der sachlicher Kritik standhält.

Peter Klein