Von Dora Lent

Ja, was soll mit den leeren Marmeladengläsern werden?

Diese Parallele drängt sich auf, wenn im üblichen, verfügenden Ton über die älteren Generationen verhandelt wird, über Köpfe hinweg, die an der Lösung aller Aufgaben, die das Alter stellt, maßgebend teilnehmen sollten. Und wenn der heutigen Planung noch das patriarchalische Bild gefügiger alter „Leute“ zugrunde gelegt wird, die „die Welt nicht mehr verstehen“ und als ausgediente männliche Untertanen das Gnadenbrot mümmlen oder als verwelkte München ohne weitere Bindungen und Interessen vor dem Kaffeetopf hocken.

Vom gewandelten Bild des alten Menschen, und gerade auch der Frau als einer aufgeschlosseneren, aktiveren, selbständigeren Persönlichkeit, wird man ausgehen müssen. Man muß mit einem Mitbürger rechnen, der sich nicht summarisch zusammenfassen und versorgen lassen will.

Allerdings braucht die sich vermindernde Kraft Hilfen; doch solange nicht der Zustand völliger Pflegebedürftigkeit eingetreten ist, sollte er nicht in eine reine Altersgemeinschaft übergehen, in die Betreuung eines Heims. Das Heim sollte allein als Pflegeheim, als Hospital errichtet werden, in dieser Form allerdings in noch viel größerer Zahl, als es heute geschieht.

Werden aber Hilfen nur in bestimmten Fällen gebraucht, so sollte der alte Mensch in seiner privaten Wohnung, inmitten der übrigen „Jahrgänge“ bleiben und sich aus eigener Initiative, ohne die Einschaltung eines bewilligenden Amtes, seine Behelfsmittel verschaffen wie:

Hauslieferung schwerer Einkäufe, Mahlzeiten in Gaststätten, die auch Altersdiät führen und zustellen, Hilfskräfte für Hausarbeit und Krankenpflege bei entsprechenden Zentralen. Beratung in nichtamtlichen Auskunftsstellen, Halbtagsarbeit, Unterrichtung und Betätigung an Volkshochschulen und anderen Institutionen, Geselligkeit in Vereinen, in Gruppen des „Aktiven Lebensabends“, in Nachbarschaftsheimen und Tagesstätten – und je mehr Zusammenarbeit mit jüngeren Menschen dabei herausspringt, desto besser. Zum Teil gibt es diese Einrichtungen schon, zum größeren Teil müßten sie noch geschaffen werden – und das könnte leichter geschehen, wenn die in Anspruch genommenen Dienste vollwertig bezahlt würden.