Der Bundestag hat sich den Wählern in einer eigens dazu einberufenen Sondersitzung mit einem sozialpolitischen Lutschbonbon empfohlen.

Gewiß ist die 1957 festgesetzte Verdienstgrenze, bis zu der Angestellte Pflichtmitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind und bis zu der alle Versicherten – also auch die Arbeiter – ihrem Einkommen entsprechende Beiträge zu entrichten haben, von der stürmischen Entwicklung der Gehälter und Löhne in den vergangenen Jahren überholt worden. Doch reicht die vom Bundestag beschlossene Heraufsetzung der Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenze von 660 auf 900 Mark allein nicht im entferntesten aus, um den gesetzlichen Krankenkassen aus ihrer finanziellen Dauermisere herauszuhelfen. Dazu bedarf es eines Umbaus des gesamten Systems, in dessen Mittelpunkt die Einführung einer individuellen Kostenbeteiligung aller Versicherten steht.

Auch der vierte deutsche Bundestag hat sich zu diesem wohl unpopulären, aber auf die Dauer für alle Beteiligten sicher wohltuenden operativen Eingriff nicht durchringen können; er hat wieder nur an Symptomen herumkuriert. Die Heraufsetzung der Pflichtversicherungsgrenze wird den Krankenkassen allenfalls vorübergehend etwas Luft schaffen. Aber das wird der fünfte Bundestag möglicherweise nur zum Anlaß nehmen, sich um die Heilung des eigentlichen Leidens abermals herumzudrücken. kr.