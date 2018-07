Inhalt Seite 1 — Zwölf Millionen Parteigenossen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion wird in Artikeln und auf Plakaten immer wieder als "Licht unseres Lebens" und "beseelende Kraft der sowjetischen Gesellschaft" gefeiert. Aber nur selten werden in der Sowjetunion genaue Angaben über ihre Mitgliederzahl und ihre strukturelle Zusammensetzung veröffentlicht. Dies geschieht meist nur auf den Parteitagen, die, laut Statut, alle vier Jahre stattfinden sollen. Doch selbst dann sind die statistischen Angaben recht unvollständig. Unter diesen Umständen ist der Aufsatz "Die KPdSU in Ziffern" in der jüngsten Nummer der Moskauer Zeitschrift "Parteileben" von besonderem Interesse.

Gegenwärtig zählt die KPdSU 11 758 169 Mitglieder. Sie hat damit den höchsten Mitgliederstand ihrer Geschichte erreicht und vereinigt zum erstenmal 5 Prozent der sowjetischen Bevölkerung in ihren Reihen. In den letzten vier Jahren ist die Partei schneller gewachsen als je zuvor. Im Jahre 1960 wurden über 500 000 Personen neu aufgenommen, 1961 und 1962 jeweils über 600 000, und 1963 und 1964 pro Jahr sogar über 700 000.

Trotz dieses Mitgliederzuwachses werden weiterhin die im Statut festgelegten hohen Anforderungen an die Parteimitglieder gestellt. Die Führung hält an der Praxis fest, durch Ausschlüsse aus der Partei ihre "Reinheit" zu erhalten und den Elitecharakter zu wahren. Allein in den letzten drei Jahren sind über 200 000 Mitglieder aus der Partei ausgeschlossen worden, die Mehrzahl wegen "Verfehlungen, die mit dem Ehrennamen eines Kommunisten unvereinbar sind"; ein kleinerer Teil – immerhin fast 50 000 – weil sie Parteiversammlungen nicht regelmäßig besuchten oder mehr als drei Monate keine Mitgliedsbeiträge entrichteten.

Parteimitglieder sind laut Statut verpflichtet, regelmäßig aktiv an der Tätigkeit der "Grundorganisationen" der Partei teilzunehmen, die in allen Fabriken, Behörden, Staatsgütern, Kollektivwirtschaften, in Truppeneinheiten, Lehranstalten und Universitäten gebildet werden müssen, sobald mehr als drei Parteimitglieder vorhanden sind. Gegenwärtig zählt die Partei fast 312 000 solcher "Grundorganisationen".

"Die Kommunistische Partei der Sowjetunion ist die kampferprobte Vorhut des Sowjetvolkes", heißt der erste Satz des Parteistatuts. Was aber heißt "kampferprobte Vorhut"? Wie weit spiegelt die Zusammensetzung der Partei die allgemeine Struktur der Bevölkerung wider?

Zunächst einmal ist die KPdSU eine Männer-Partei". Die Versuche, die Frauen politisch zu aktivieren, haben kaum gefruchtet. Von den 229 Millionen Sowjetbürger sind fast 125 Millionen weiblichen und nur etwas über 104 Millionen männlichen Geschlechts. In der KP sind dagegen von den fast 11,8 Millionen Mitgliedern nur 2,4 Millionen Frauen – also wenig über 20 Prozent.

Nicht so kraß, aber nicht uninteressant erscheint auch der Unterschied in der nationalen Zusammensetzung. Von den 229 Millionen Sowjetbürgern sind 55 Prozent Russen; in der Partei jedoch liegt ihr Anteil bei 63 Prozent. Von den 11,8 Millionen Parteimitgliedern sind fast 7,4 Millionen russischer Nationalität.