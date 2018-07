Die Behauptung, daß Arbeiter und Angestellte nicht sparen können, ist eine Legende. Das beweist in aller Deutlichkeit eine verdienstvolle Repräsentativerhebung, die der Deutsche Sparkassen- und Giroverband kürzlich in seinem Jahresbericht veröffentlicht hat. Bei allen Vorbehalten, die bei der Untersuchung von zehntausend Konten angemeldet werden können, läßt sich der Trend beim Sparaufkommen bei den Sparkassen, die fast 60 Prozent aller Spargelder verwalten, deutlich erkennen: Die Arbeiter beginnen den großen Vorsprung aufzuholen, den die anderen Berufsgruppen bei der Vermögensbildung auf Sparbüchern hatten. Wenn der Sparbestand der Arbeiter auch noch um knapp eine Milliarde Mark geringer ist als der der Angestellten, so lag ihre Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren jedoch weit über der der anderen Gruppen, und im letzten Jahr sparten die Arbeiter auch absolut schon mehr als ihre Kollegen in den Büros. Gewiß hat zu den hohen Wachstumsraten die niedrigere Ausgangsbasis beigetragen, auch muß man berücksichtigen, daß die übrigen Gruppen sich bei steigendem Vermögen anderen Anlagen, wie dem Kauf von Wertpapieren, dem Bausparen sowie dem Versicherungssparen zugewandt haben. Dennoch: Es ist nicht zu übersehen, daß die Sparfähigkeit des „kleinen Mannes“ ständig wächst. Die Sparkassen allein verwalten heute 36,6 Millionen Sparbücher. Läßt man den Mehrfachbesitz von Sparbüchern außer acht, so kommen heute auf 100 Einwohner bereits 63 Sparkassenbücher. Im goldenen Zeitalter des Sparens vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahre 1913, waren es dagegen nur 41. Gewiß ist das Durchschnittsguthaben von 1540 Mark auf einem Sparkassenbuch noch kein Beweis für eine echte Vermögensbildung, aber immerhin liegt das Guthaben um die Hälfte höher als vor fünf Jahren. Und ein Arbeiter hat statt 620 nun 1070 Mark auf einem Sparkassenbuch.