„Jazz Goes Baroque 2 – The Music of Italy“; George Gruntz, Cembalo, Leo Wright, Sahib Shihab, Raymond Guiot, Stefan von Dobrzynski, Flöte, Peter Trunk, Baß, Daniel Humair, Schlagzeug; Philips 843 727 PY, 18,– DM.

ZWEI Flöten, ein Baß – gestrichen – und ein Cembalo beginnen eine „Trio-Sonate“, die klassische Musizierform des Barock schlechthin, hier: Iialien, erste Hälfte achtzehntes Jahrhundert, Marcello, Durante, Albinoni, Zipoli, Vivaldi. Die musikalische Form ist typisch, das Thema artig gegliedert: dreimal acht Takte. Das Ensemble spielt das in originaler Form, ruhig geblasene Oberstimmen, exakt ausgeführter Generalbaß. Nach dem vierundzwanzigsten Takt merkt man auf: In die Kadenz-Dreiklänge des Cembalos sind Alterationen – „frembde tones“ würde man zu Bachs Zeiten gesagt haben – eingeschmuggelt. Dann wieder originales Barock, noch einmal für am Takte. Schließlich jedoch bricht jedermann aus: Wo von nun an bei Vivaldi die Oberstimmen völlig frei figurierten oder wo sie das Grundthema variierten, dort erklingt nun moderner Jazz. Die Improvisationen der Flöte gehen ihre gänzlich eigenen Wege; die Stützakkorde im Cembalo werden kräftiger, farbiger, erhalten harmonische Extravaganzen; ein federnder, leichter Jazzbesen unterstreicht den Rhythmus; der Baß wird gezupft – es swingt. Im harmonischen Gerüst des Themas ist ein Blues-Modell, im barocken „lombardischen“ Rhythmus eine Variante der modernen Synkope entdeckt worden. Das ist das Verfahren des schweizerischen Komponisten, Pianisten und Arrangeurs George Gruntz: Wo auch der barocke Musiker variierte, auf seine Weise, und nur dort, variiert auch Gruntz, und das eben auf seine, auf Jazzer-Weise. Daß es eine intelligente und musikalisch hochkultivierte Methode ist, gehört notwendig hinzu: Der verfremdete rauhe Flötenton von Sahib Shihab fasziniert ebenso wie die einfallsreichen Baß-Soli von Peter Trunk oder die figurativen Eskapaden des improvisierenden Cembalos. Aber es ist Spiel, reines musikalisches Vergnügen, humoriges Ausprobieren von Klängen, Figuren, Mustern. Wer es anders sieht, wer mehr dahinter vermutet, tut dem ganzen bereits Gewalt an, würde sich selbst um ein Vergnügen bringen. H. J. H.