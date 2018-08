R. S., Bonn im Juli

Ist eine erfolgreiche Politik und besonders eine erfolgreiche Außenpolitik noch möglich, wenn die Politiker immer fürchten müssen, daß ihre Pläne, ihre Absichten, ja sogar vorsichtige, modifizierbare Erwägungen der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden? Diese Frage stellt man sich gegenwärtig im Bonner Auswärtigen Amt, denn der behutsame Tastversuch des Außenministers wegen einer Änderung der Berlin-Klausel wurde im „Rheinischen Merkur“ jäh ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Bundesminister ärgerten sich, weil sie die Information aus der Zeitung erfahren hatten; dem Auswärtigen Amt wurden Geheimniskrämerei und Eigenmächtigkeit vorgeworfen.

Wie war der Hergang wirklich? Auf der Londoner NATO-Ministerratstagung im Mai hatte Bundesaußenminister Schröder bei den Außenministern Amerikas, Englands und Frankreichs vorgefühlt, wie sie sich zu dem Vorschlag einer Änderung der Berlin-Klausel stellen würden. Die erste Reaktion war eher skeptisch. Der Bundesaußenminister unterrichtete das Bundeskanzleramt noch aus London in einem zwei Seiten langen Telegramm. Im Kabinett sollte die Sache erst besprochen werden, nachdem erkennbar war, ob überhaupt Verhandlungschancen beständen.

Worum ging es? Die Schwierigkeiten, die sich wegen der Berlin-Klausel in Verhandlungen über Handelsverträge oder Kulturabkommen mit Moskau oder Prag, gelegentlich sogar mit Staaten der blockfreien Welt ergaben, brachten den Bundesaußenminister und einige seiner engsten Mitarbeiter auf den Gedanken, ob nicht die Berlin-Klausel sozusagen umgekehrt werden könnte. Zur Zeit besteht die Bundesrepublik beim Abschluß von Verträgen auf der Vereinbarung, daß die Vertragsbestimmungen auch für Westberlin gelten – oder, wie es meist schamhaft heißt, für die Währungsgebiete der D-Mark-West. Schröder schlug nun vor, die Westmächte sollten gemeinsam mit der Bundesregierung aller Welt notifizieren, daß Berlin in Zukunft auch ohne ausdrückliche Erwähnung in die Verträge miteinbezogen ist. Die Annahme, daß dadurch mancher Widerstand gegen die Verträge verringert worden wäre, ist nicht von der Hand zu weisen. Wer dennoch gegen die stillschweigend unterstellte Berlin-Klausel protestiert hätte – nun, mit ihm wäre weder so noch so ein Arrangement möglich, gewesen. Die Alliierten freilich fragten sich, ob sie mit ihrer Zustimmung zu einer solchen Generalklausel sich nicht der Bonner Auffassung näherten, daß Westberlin ein Bestandteil der Bundesrepublik sei; daher wohl ihr Zögern.

Die vorzeitige Publikation hat das Projekt jetzt torpediert. Manche vermuten, der Schuß sei aus französischen Rohren gekommen. Andere wieder glauben, die Indiskretion sei im Auswärtigen Amt oder von einer anderen deutschen Stelle begangen worden – vielleicht in der Absicht, dem in seiner eigenen Partei nicht sonderlich beliebten und deshalb gern offen und noch lieber heimlich angegriffenen Bundesaußenminister Schröder eins auszuwischen.