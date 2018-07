Ernst Bloch, von Jürgen Rühle behutsam befragt, erläuterte die Grundstruktur seiner Philosophie, und ich erinnerte mich des Satzes eines Regisseurs, der sein Metier beherrscht: „Die einzige Sprache, die jeder versteht, ist die Sprache eines menschlichen Gesichts.“

Von oft zitierten Requisiten umgeben, einer bürgerlichen Stehlampe, einem Jugendstilstrauch, nahm sich der Interpret der docta spes, in einem Ohrensessel des fin de siècle, wie ein Maggid oder wie ein Baalschem aus, der, an den Neckar verschlagen, in bescheidener Stube Fragen in Bildern, Paradoxen und Durchblick-Zitaten zu beantworten weiß. Ein westlicher Baalschem wohl gemerkt, kein Zauberer und Rabulist, sondern ein nüchterner Mythenerklärer: Legenden Weisheit gepaart mit genauer Kenntnis der Badischen Anilin- und Sodafabrik; Evokationskunst, die den mathematischen Beweis nicht verschmäht.

Nach dem obligatorischen Gang durch Tübingens Straßen, holterdipolter von der Sapienz bis zum Markt und zurück bis zum Pfleghof – „Hier bitte stehen bleiben“, sagte der Operateur, „der Schuß auf das Gäßchen ist gar zu verlockend, hier blicken sie auf, und hier geben Ihnen Ihre Studenten die Hand“ – nach dem vertrauten Firlefanz mit Hegel und Schelling und Hölderlins Schusterbehausung rückten die Kameras näher, und man sah das Gesicht, das Geschichten erzählte. Wie zwei Zangen bog sich, an den Nasenflügeln beginnend, das Kerbenpaar um den Mund, der wie ein kleiner pulsierender Fisch zwischen den Fleischmessern lag. Brillenschatten, Nase, Scherenklammern um den winzig-spitzen Mund (markantes r, pfälzische Rede, Sätze mit Ausrufungszeichen, eine Summe von wohlartikulierten Explosionen); und dann die Hände, dann die beiden Zeigefinger mit den ausgebuchteten oberen Gliedern und den Nägeln, die wie beinerne Hütchen aussahen: diese beiden Einstellungen, die Momentaufnahme eines sprechenden Gesichts und der Blick auf eine Dürer-Hand, ließen die Routine-Köpfe der Berolinade, die Einheitsmasken routinierter Akteure, die Serien-Pose der Anliegen-Redner vergessen. Die Dinge waren wieder im Lot. Momos