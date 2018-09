Sicher lebt man in Düsseldorf oder Köln leichter, vielleicht auch angenehmer als in Hamburg. Gewiß ist München anregender, und zweifellos ist in Frankfurt und Stuttgart mindestens das Wetter besser. Dennoch scheint mir das psychologisch unterkühlte und meteorologisch auch noch nasse Hamburg den Vorzug zu verdienen. Hamburg nämlich kommt dem am nächsten, was in der Antike die Polis war: dem überschaubaren Stadtstaat.

In der Freien und Hansestadt Hamburg regieren nicht anonyme Kräfte, die sich nur allzu gen jeglicher Verantwortung entziehen, sondern, für alle Bürger sichtbar, Menschen aus Fleisch und Blut – wozu sich oftmals eben so deutlich sichtbar auch noch der Geist gesellt. So ist Hamburg in der glücklichen Lage, daß beim Oberlandesgericht ein Generalstaatsanwalt seines Amtes wartet, der in reichem Maße die Eigenschaften besitzt, die man bei einem hohen Vertreter des Rechts sc gern sucht und so selten findet.

Ernst Buchholz, der in diesen Tagen seinen 60.Geburtstag beging, ist ein durch und durch liberaler Mann. Er spendet der Freiheit nicht nur in Festreden Beifall und dort, wo es ihn selbst nichts kostet, sondern er praktiziert sie in seinem Beruf, auch wenn dies zuweilen dort gar nicht populär ist. Denn Meinungsfreiheit, so wie Buchholz sie versteht, ist dem „Normalmenschen“, den das Reichsgericht einst postulierte und der noch keineswegs ausgestorben ist, sehr häufig ein Greuel.

Dff