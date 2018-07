Inhalt Seite 1 — Freiheit muß erlebt sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Lutz Köllner

Richard F. Behrendt: Soziale Strategie für Entwicklungsländer, Entwurf einer Entwicklungssoziologie; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 640 Seiten, Paperback 19,80 DM.

Dieses umfangreiche Werk des Berner Soziologen verarbeitet Erfahrungen, die der Autor in dreißig Jahren vor allem in Süd- und Mittelamerika als Forscher und Beauftragter der Vereinten Nationen sammeln konnte. Schon darin unterscheidet sich seine neueste Publikation mithin von den vielen Veröffentlichungen über Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe, die derzeit den deutschen Büchermarkt überschwemmen. Seine besondere Bedeutung freilich erhält dieses wegweisende Werk durch die gelungene Integration von empirischer und theoretischer Soziologie, wobei Behrendt die seit Jahren erwartete Dynamisierung einer bisher meist statisch-formal betriebenen Begriffssoziologie gelingt zu einer systematischen Entwicklungslehre, die man auch neben die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelten dynamischen nationalökonomischen Lehren stellen sollte, um ihren hohen Wert zu erkennen.

Hatte Max Weber sich noch vorwiegend mit der mittelalterlichen Stadtwirtschaft beschäftigt und hatte seine Neigung zur Idealtypenbildung sozialer Formationen und sozioökonomischer Entwicklungsprozesse die deutsche Soziologie auf einen brillanten, aber auch gefährlich stagnierenden Höhepunkt geführt, so wird in diesem Buch erfolgreich, wenn auch nicht in allen Abschnitten mit gleicher Intensität, eine Verflüssigung festgefrorener soziologischer Vorstellungen erreicht, die bisher nur in wenigen Aufsätzen etwa von René König oder Ugo Papi anvisiert worden war.

Der wissenschaftliche Wert dieses Buches liegt darin, daß auch sozialpsychologische und ethnologische Forschungsergebnisse einbezogen werden in eine betont soziologisch aufgezäumte Entwicklungslehre, die ebenso eine Ergänzung wie auch eine Basis für die bisher fast immer nur nationalökonomisch verstandene Entfaltung des wirtschaftlichen Fortschrittes in den wirtschaftlich unentwickelten Gebieten darstellt. Im deutschen Sprachbereich bilden die Abschnitte über psychische und gesellschaftliche Voraussetzungen wirksamer Entwicklung eine Neuheit.

W. Rostows Buch über die Stadien wirtschaftlicher Entwicklung hat, obgleich es einen Rückfall darstellte in die Betrachtungsweise der historischen Schulen, vor einigen Jahren so großes Aufsehen erregt, daß zeitweise die offizielle amerikanische Außenpolitik sich dieses Werkes als einer Leitlinie bediente. Man muß hoffen, daß etwas Ähnliches diesem anspruchsvollen Buch von R. F. Behrendt widerfährt. Denn sowohl die internationale als auch die westdeutsche Entwicklungshilfe bedarf nach den Erfahrungen gerade der letzten Monate eines überzeugend wissenschaftlich fundierten Konzeptes, um mehr zu sein als nationale Schuldkompensation oder systemlose Tagespolitik. Behrendts Buch bietet mannigfache Anregungen und Empfehlungen für eine Entwicklungspolitik, deren Grund ein soziales Selbstbewußtsein ist, womit zugleich eine erzieherische Aufgabe für die großen Kapitalexportstaaten formuliert wird.

Gewiß nicht von ungefähr begann der Autor seine wissenschaftliche Laufbahn mit einer Studie über den Imperialismus. Die Entwicklungshilfe unserer Tage ist – und das nicht nur etwa von östlicher Seite – dem Vorwurf des Neoimperialismus ständig ausgesetzt. Nur eine Besinnung auf das Wesen und die Möglichkeiten der Verbreitung sozioökonomischer Dynamik in der Welt kann jene fruchtlosen Debatten ablösen, die vor allem von marxistischer und altsozialistischer Seite in der Entwicklungshilfe unserer Tage ausschließlich Spätformen kapitalistischen Expansionsstrebens erkennen wollen. Den Nationalstaat hält freilich Behrendt für denkbar ungeeignet, eine mehrstufige Entwicklung als gezielten Kulturwandel auf der Basis einer demokratischen soziokulturellen Infrastruktur zu beginnen und zu vollenden. Die Nation als bestimmende Entwicklungseinheit sei unrealistisch, der Staat als universaler Entwicklungsträger sei unwirksam, und die vielfach anzutreffende neue Machtelite als Entwicklungsoligarchie sei unsozial, es sei denn, man sei bereit, den Weg in eine ideologisierte national-faschistische oder mit dem Odium der Internationalität umgebene sozialistische Diktatur zu gehen.