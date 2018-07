Wer bislang auf Bauaktien als Wachstumswerte par excellence vertraute, hat in der vergangenen Woche wieder einmal einen Schock erlitten. Nach der Baugesellschaft Boswau & Knauer AG ist ein weiteres Großunternehmen der Branche, die AHI – Bau Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-AG, Düsseldorf, ein Opfer ihres Wachstumsfetischismus geworden. Innerhalb eines Jahres hat das 60 Jahre alte Unternehmen nicht nur das Dividendensignal von 10 auf 0 Prozent streichen müssen, sondern einen Verlust produziert, der mit 6,7 Millionen Mark sogar höher ist als das Grundkapital. Nur der relativ hohen gesetzlichen Rücklage aus den beiden Kapitalerhöhungen ist es zu danken, daß nicht das halbe Aktienkapital aufgezehrt und das Unternehmen die Verlustanzeige nach Paragraph 83 des Aktiengesetzes erstatten mußte.

Wie war das möglich? fragt man sich besorgt. Haben nicht die Bauunternehmen infolge des Nachholbedarfs durch die Kriegszerstörungen einen einzigartigen Boom erlebt, der ihnen goldene Jahre bescherte? Handelt es sich im Falle der AHI-Bau um einen Sonderfall? Oder können morgen auch andere Unternehmen dieser Größenordnung mit einem Konzernumsatz von 150 Millionen Mark sozusagen über Nacht gefährlich in die roten Zahlen kommen.

Offenbar hat der Vorstand des Unternehmens – sein Vorsitzender ist inzwischen ausgeschieden – die Gesellschaft um jeden Preis groß machen wollen. Um in eine rentablere Betriebsgröße hineinzuwachsen und die einmal geschaffenen Kapazitäten auszulasten, wurden in den Jahren 1962 und 1963 Aufträge zu gedrückten Preisen hereingenommen, die spätere Verluste bescherten. Sie blieben durch die in der Baubranche sehr späten Endabrechnungen lange Zeit verborgen. Die Eigenart der Bauindustrie – ihre bewußte Unter-Kapitalisierung, mit der man auch die Zeiten geringeren Geschäftsganges ohne zu große Dividendenbelastung überstehen möchte – wirkte sich bei der AHI dabei verhängnisvoll aus. Die Gesellschaft hatte keinen Speck angesetzt. Ein Reservepolster ist aber gerade bei den unterkapitalisierten Bauunternehmen nötig; denn in der Branche wird das Gesellschaftskapital im Jahr durchschnittlich etwa 25mal umgesetzt. Eine 2prozentige Umsatzrendite genügt also, um ein derartiges Kapital mit einer 50prozentigen Dividende zu bedienen, wenn der Vorstand von der Bildung irgendwelcher Reserven absieht. Wenn die Preise aber in einem Falle um nur 2 Prozent nachgeben, müßte die Dividende ausfallen. Fielen die Preise gar um weitere 4 Prozent, wäre mit einem Schlag das gesamte Kapital verloren und das Unternehmen am Ende seiner Kraft.

Schon dieses vereinfachte Beispiel zeigt, daß die Dividendenzahlung eines Bauunternehmens noch nichts über seine Güte sagt. Vielmehr kommt es auf die innere Ertragskraft und die Reservepolitik an. Wie sehr, das bewies in diesen Tagen einer der Großaktionäre der AHI-Bau, die Strabag Bau-AG, Köln, die mit einem Jahresumsatz von 484 Millionen Mark das drittgrößte Bauunternehmen in der Bundesrepublik ist. Kaum ein Jahr nach dem Erwerb der teuren Beteiligung (zum Kurs von 340 Prozent zu einem Preis von fast 5,7 Millionen Mark) hatte die Strabag ihre Beteiligung bereits auf den Erinnerungswert von einer Mark abgeschrieben und unverändert, als wäre nichts geschehen, die offenen Reserven weiter gestärkt und wieder eine 16prozentige Dividende gezahlt.

Das Engagement der Strabag bei der AHI-Bau ist also keinesfalls mit dem Engagement der Boswau & Knauer bei der Simon Bau GmbH zu vergleichen. Zwar hatte auch die Strabag sich in ein verlustreiches Unternehmen eingekauft, doch im Unterschied zu Boswau & Knauer die Reserven besessen, den aktivierten Kaufpreis sogleich abzuschreiben, ohne die Substanz und die Ertragskraft zu gefährden.

Bilanz und Bilanz sind in der Bauindustrie also nicht dasselbe, auch wenn die gleiche Dividende gezahlt wird. Das beweist der Fall der AHI-Bau deutlich. Bei nachlassender Baukonjunktur wird das noch manchem Aktionär richtig klar werden. W. W.