Der „Fall Krippendorff“, über den die ZEIT mehrfach berichtete, hat die Westberliner Freie Universität unversehens in die schwerste Krise ihres siebzehnjährigen Bestehens gestürzt. In den letzten Wochen verwandelte sie sich in einen Kampf Schauplatz: Senatssitzungen, Vollversammlungen der Studenten, Teilstreik, Flugblattaktionen, Pressekonferenzen eins gab das andere; und immer mehr löste sich die Erregung von ihrem ursprünglichen Gegenstand, der Entlassung des Assistenten Ekkehard Krippendorff durch Rektor Lüers.

Wie bekannt, hatte der Politologe Krippendorff im Zusammenhang mit dem vom Rektor verhängten Redeverbot für Erich Kuby im „Spandauer Volksblatt“ unter anderem auch eine Behauptung aufgestellt, die sich später als falsch erwies. Er hatte sich daraufhin beim Rektor entschuldigt, sein Dienstvertrag war trotzdem nicht verlängert worden. Zwar wurde dann doch eine für Krippendorff erträgliche Lösung gefunden, die verhinderte, daß seine wissenschaftliche Laufbahn ein jähes Ende fand: Er erhielt ein Habilitationsstipendium an der FU. Damit aber war die Angelegenheit nicht erledigt, denn Teile der Studentenschaft, einige Assistenten und Professoren zeigten sich unbefriedigt über die Art und Weise, wie der Rektor und seine Berater verfahren waren. Es kam so weit, daß am vergangenen Freitag auf einer Vollversammlung der Studenten in Anwesenheit zahlreicher Professoren und Assistenten der Rücktritt des Rektors verlangt wurde.

Einer der Wortführer der Frondeure war und ist Otto Heinrich von der Gablentz, ordentlicher Professor für die Theorie der Politik am Otto-Suhr-Institut der FU. Seine unverblümten Äußerungen vor den Studenten und in einem für die ZEIT geschriebenen Artikel, dessen Text den Studenten noch vor der Veröffentlichung bekannt wurde, sind ihrerseits vom akademischen Senat, der am Dienstag in dieser Sache tagte, und von mehreren seiner Kollegen mit Unwillen aufgenommen worden – so von den Professoren Kurt Sontheimer (Geschäftsführender Direktor des Otto-Suhr-Instituts) und Ernst Fraenkel (dienstältester Ordinarius am Otto-Suhr-Institut). Beider Entgegnung veröffentlichen wir hier zusammen mit dem kontroversen Artikel von O. H. v. d. Gablentz.

In dem Gewirr gegenseitiger Beschuldigungen einen kühlen Kopf zu bewahren und Recht und Unrecht auseinanderzuhalten, dürfte inzwischen niemandem mehr leicht fallen. Gewiß ist die Affäre Krippendorff kein guter Testfall für die Meinungsfreiheit an der FU und an den deutschen Universitäten überhaupt (denn die Meinungsfreiheit schließt nicht das Recht ein, ungestraft falsche Behauptungen zu irgendjemandes Schaden zu verbreiten); andererseits aber ist es verständlich und ein Zeichen erfreulicher Zivilcourage, wenn sich Angehörige einer Hochschule darüber empören, daß ein Rektor seine Amtsgewalt zu Sanktionen benutzt, die zwar rechtmäßig sind, aber in keinem Verhältnis zu dem Delikt stehen und als unbillig erscheinen müssen.

Otto Heinrich von der Gablentz:

Die Überschätzung der Autorität

Eine Mehrheit der Professoren der Freien Universität Berlin wählte im Sommersemester 1964 den Professor Herbert Lüers, der ein Jahr lang das Amt des Rektors unauffällig verwaltet hatte, für ein zweites Jahr, bis zum 14. Oktober 1965, zu ihrem Rektor. Herr Lüers hat – sicher ohne bösen Willen und ohne zu verstehen, in welche Schwierigkeiten er sich verwickelte – die Universität in eine schwere Krise gestürzt.