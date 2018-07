Auf ihrer letzten Plenarversammlung hat die Westdeutsche Rektorenkonferenz mit sechsundzwanzig Stimmen dafür, zwei dagegen und zwei Enthaltungen einen Beschluß gefaßt, der die Art und Weise, wie in der Bundesrepublik und in Westberlin studiert wird, drastisch beeinflussen wird: Studierende, die die in der Prüfungsordnung ihrer Fachrichtung vorgeschriebene Studiendauer um mehr als zwei Semester überschreiten, sollen künftig nicht mehr zugelassen werden – allenfalls noch in Ausnahmefällen, auf Grund eines schriftlichen Gesuches an ihre Fakultät. Der „ewige Student“ soll von den deutschen Hochschulen verschwinden. Die Rektorenkonferenz sieht darin einen „Schritt in Richtung auf die Hochschulreform

Ein Schritt? Ist es nicht eher ein Sprung? Ein Sprung, der in weitem Bogen über die Gegebenheiten hinwegsetzt, um auf dem Wege einer administrativen Anordnung ein Ziel zu erreichen, das nur das Endergebnis einer ganzen Serie von Reformen sein könnte? Denn die zum Teil überlangen Studienzeiten sind nicht die Ursache schlechter Studien verhältnisse, sie sind deren Folge. Daß der katastrophalen Überfüllung unserer Hörsäle und Seminare abgeholfen werden muß, daß wir uns den „ewigen Studenten“ nicht leisten können, daß es das Ziel zu sein hat, jedem Studenten den Abschluß seiner Studien innerhalb einer vernünftigen Frist zu ermöglichen, ist unbestritten. Unbestritten ist zum Beispiel auch, daß unsere Großstadtstraßen dem Kraftfahrzeugverkehr nicht gewachsen sind; nur: ließe sich der Überfüllung der Straßen etwa begegnen, indem kurzerhand dekretiert wird, daß die Wagen hinfort einen Abstand von fünfzig Metern einzuhalten haben? Und wie mir scheint, ist die Rektorenkonferenz eben dabei, ein bestimmtes Krankheitssymptom zu verbieten, ohne zunächst die Krankheit selbst zu behandeln.

Semesterbeschränkung – sie könnte, meine ich, nur am Ende mehrerer Maßnahmen zur Reorganisation des Studiums in Deutschland stehen. Diese wären vor allem:

1. Eine straffere Anlage des Studienanfangs. Die in den Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Semesterzahlen sind in der Regel so kurz, daß sie nur mit Mühe oder gar nicht eingehalten werden können. Kein Studierender dürfte es sich hinfort leisten, die ersten Semester zu verbummeln. Die Fakultäten müßten dafür sorgen, und zwar durch Maßnahmen, die ebenso eindeutig sind wie die Vorschrift der Semesterbeschränkung, daß sich die Studienanfänger vom ersten Tag an zurechtfinden und ihren Eifer zwcckvoll – zweckvoll im Hinblick auf das noch ferne Prüfungsziel – einsetzen. Die Eröffnung irgendwelcher unverbindlicher Beratungsstellen genügte sicher nicht, es müßten Studienpläne für alle Fachrichtungen aufgestellt werden. Auch dürften die Studenten nicht mehr wie bisher von wohlmeinenden Hochschullehrern ermuntert werden, ihrer Allgemeinbildung zuliebe in der ersten Zeit nur „herumzuhören“ und zur Erweiterung ihres Horizonts Nebendinge zu treiben, die zwar wertvoll sein können, aber nicht unmittelbar verwertbar. Die Hochschulen, die sich immer noch am liebsten als freier wissenschaftlicher Betätigung gewidmete Gemeinschaften von Lehrenden und Lernenden sehen, hätten einen deutlichen Schritt zur Lernschule zu machen; den Anspruch, Stätten einer wie auch immer eingeschränkten universalen Bildung zu sein, hätten sie zugunsten einer erklärten Aufforderung zur Spezialisierung aufzugeben. Beides zugleich, eine durch und durch rationelle Organisation des Studiums und ein „freies“ Lernen und Unterrichten mit allen seinen eventuellen Sackgassen und Risiken auch für die Studiendauer, ist nicht zu haben.

2. Eine realistische Abgrenzung des Prüfungsstoffs. Wie die Dinge heute liegen, werden auf dem Papier vielfach illusorische Forderungen gestellt, werden Kenntnisse verlangt, die höchstens ein Genie erbringen kann, und Universitäten sind schließlich nicht nur Pflegeanstalten für Genies. Daß die meisten Studenten die Prüfungen heute doch bestehen, liegt an dem stillschweigenden Einverständnis von Prüfendem und Geprüftem darüber, daß alles das, was laut Vorschrift gewußt werden müßte, nicht gewußt werden kann und Beschränkungen geboten sind. Das aber heißt: die Studenten sind weitgehend auf das Wohlwollen ihrer Prüfer angewiesen. Fällt ein Prüfer, auf dessen Fragen ein Student semesterlang hingearbeitet hat, plötzlich aus (er wird krank, er läßt sich beurlauben, er folgt einem Ruf an eine andere Universität), so hat sich der Student umzustellen. Das aber wird oft nicht ohne eine Verlängerung der Studienzeit abgehen. Ist diese nicht mehr erlaubt, so wird das Risiko für den Studenten, das utopische Prüfungsvorschriften mit sich bringen, unzumutbar.

3. Eine Reform des Stipendienwesens. Daß das Studium so lang ausfällt, liegt in vielen Fällen nicht an mangelnder Begabung, Trödelei, Unentschlossenheit; es liegt daran, daß viele Studenten gezwungen sind, sich ihr Studium und ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise nebenbei zu verdienen. Es ließe sich allenfalls darüber streiten, ob denn die 250 DM monatlich, die ein bedürftiger Student im Höchstfall erhalten kann, ausreichen. Gerhard Kath hat in einer Untersuchung für das Deutsche Studentenwerk schon 1963 ermittelt, daß ein Student mit weniger als 320 Mark monatlich nicht auskommen kann – und in diesem Betrag sind so gut wie keine Ausgaben für Kleidung enthalten; für Zimmermiete sind 75 DM angesetzt (wo aber gibt es in Großstädten möblierte Zimmer für nicht mehr als 75 DM?), für sonstige Ausgaben (Zeitungen, Theater, Kino, Zigaretten) 38 DM und für Bücher 20 DM – während die Rektorenkonferenz selber ein Büchergeld von 40 DM für nicht übertrieben hielt. Aber angenommen, ein Student, der das volle Honnef-Stipendium erhält, kann das Defizit zur Not auch ohne Auswirkung auf die Studiendauer ausgleichen: Was sollen diejenigen tun, deren Eltern zuviel verdienen, um sie vor dem Gesetz bedürftig zu machen, und die von ihnen dennoch keine oder nur eine unzureichende Unterstützung erhalten? Nach einer Untersuchung von Spiegel/Gunzert rechnen 30 Prozent der Eltern von Oberprimanern damit, daß die Kinder ihr Studium wenigstens teilweise selbst finanzieren. Und nach der schon erwähnten Erhebung von Kath waren 1963 6,5 Prozent ganz, 22,5 Prozent teilweise auf Werkarbeit angewiesen. Ihnen allen wird es schwer oder unmöglich sein, das Studium innerhalb der vorgeschriebenen Zeit zu schaffen. Es ist keine quantité négligeable: Es handelt sich (bei einer Gesamtzahl von zur Zeit rund zweihundertzwanzigtausend Studenten) um immerhin dreiundsechzigtausend. Auf sie kann nicht verzichtet werden.

Und darum sollte die Rektorenkonferenz den Gaul nicht am Schwanz aufzäumen. Während ihre Empfehlung bereits hier und da in die Tat umgesetzt wird, hat der Verband Deutscher Studentenschaften auf einer Mitgliederversammlung Anfang der Woche in Hamburg Protest dagegen eingelegt, daß „Reformen von nicht durchdachten Verwaltungsvorschriften ersetzt“ werden. Die Gründe, die der VDS vorbringt, sollten nicht ignoriert werden. Dieter E. Zimmer