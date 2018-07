Von Nina Grunenberg

Vor wenigen Tagen fand in der evangelischen Akademie Loccum eine Tagung zum Thema „Beruf und Berufsweg“ statt. Erschienen waren alle, die sich um schlecht ausgebildete Arbeiter in einer komplizierten Berufswelt Sorge machen: Vertreter von Industrie, Handel und Handwerk, Beamte der Arbeitsverwaltung, Gewerkschaftler, Wissenschaftler und Pädagogen. Sie diskutierten miteinander und gegeneinander und vertraten die Interessen ihrer Verbände geschickt oder plump. Die Wissenschaftler stahlen den Optimisten die Zuversicht in eine Lehrlingsausbildung nach Großväter-Art. Berufsberater waren schockiert, weil „Planung“ gefordert wurde, und sie wehrten sich mit der im Grundgesetz garantierten Freiheit der Berufswahl, nach dem Motto: Kein Vierzehnjähriger kann daran gehindert werden, sich einen Beruf ohne Aufstiegschancen auszusuchen. Pädagogen zeterten über die geforderte Reform der Berufsschule. Der Vertreter einer Industrie- und Handelskammer schwor, sich die Konkurrenz der Frauen im Berufsleben nicht gefallen zu lassen. Sie rauften sich munter.

Ein Vorbild waren mir die vier Gewerkschaftler, die im Auditorium eng beieinandersaßen und einen der ihren beauftragt hatten, ab und zu einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Auch sie senkten die Köpfe beim Gebet und unterwarfen sich der Regel des Hauses mit Zurückhaltung, aber ohne Kommentar. Mitunter hatte ich sogar den Eindruck, daß sie am liebsten auch mit in die Kirche gegangen wären, nur um sich nicht dem Vorwurf gemeinschaftsschädigenden Verhaltens auszusetzen. Ihre Haltung war fair.

Sie hatten sich auch der Gruppe angeschlossen, die in einer Kampfpause – von einem Studenten des Loccumer Predigerseminars geführt – das Kloster besichtigte. Bewunderungswürdig auch bei diesem jungen Mann schon, wie er es fertig brachte, etwas christliche Substanz durch die Knopflöcher eines zivilen Anzuges schimmern zu lassen, ganz nebenbei und ganz leger. Die Beziehungen zwischen Kloster und Ortschaft seien nicht immer gut gewesen, erzählte er. Die mittelalterlichen Äbte waren nicht zimperlich mit den Bauern umgegangen. Doch heute, so setzte er hinzu, seien die Beziehungen viel besser. Er berichtete sachlich. Nur manchmal war der angehende Gottesmann ganz schlau: Als wir vor dem üppig mit Heiligenfiguren geschmückten Altar standen, fragte er nach allen Regeln der Didaktik: „Warum wohl lassen wir Protestanten solche Zeugnisse aus katholischer Zeit in der Kirche stehen? Finden Sie das richtig?“ – „Na, es ist schließlich Kunst, das ist doch ganz klar“, meinte einer. „Und es würde Sie nicht stören, obwohl die protestantische Kirche die Heiligenverehrung ablehnt?“ bohrte der junge Mann weiter. „Das hat nichts zu sagen, wenn es doch Kunst ist...“ bestand der Tagungsteilnehmer.

Pastor Bolewski, der Leiter der Evangelischen Akademie, sagte am letzten Tage, in der letzten Stunde, als er das Tagungsergebnis resümierte und jenen Trost zusprach, denen die Zukunft Sorge macht: „Unsere Weltangst ist Zukunftsangst.“ Und in diesem Zusammenhang geschah es. Ganz vorsichtig sagte er: „Gott, wenn ich einmal dieses Wort gebrauchen darf...“

Die Gewerkschaftler sagten nichts, schauten nur ein wenig verwundert wie Punktrichter, die eine ungenügende Vorführung zu bewerten hatten. Und man merkte es ihnen an: Der Pastor blieb ihnen ein Rätsel. Was würde ihr Verband auch sagen, wenn sie als seine Vertreter öffentlich vor dem DGB kneifen würden, statt sich selbstbewußt zu ihm und seinen Interessen zu bekennen und den Namen ihres Chefs zu loben, ob es nun jemandem paßt oder nicht. Sie wären schlechte Gewerkschaftler. Fairerweise würden sie dem Pastor wahrscheinlich zugestehen, daß er es schwerer hat als sie: weil nicht von dieser Welt ist, was er zu vertreten hat. Vielleicht versagte es ihnen aber auch nur die Gewerkschaftsdisziplin, dem Pastor ganz ohne Vorurteil zu empfehlen, seine Taktik zu „verbessern“...