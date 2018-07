Während die europäischen Börsen ständig unter Druck liegen, war die Stimmung an den kanadischen Effektenmärkten, parallel zu der günstigen Wirtschaftsentwicklung, während der ersten fünf Monate 1965 recht fest. Erst als Wall Street, die Leitbörse für Kanada, Anfang Juni infolge der verschärften Vietnam-Krise einen Schwächeanfall erlitt, gaben auch in Montreal und Toronto die Notierungen etwas stärker nach, ohne jedoch ihre Widerstandskraft zu verlieren. Der Industrieaktien-Index, der Anfang 1964 noch bei 137,49 lag, begann das laufende Jahr mit 166,04, zog unter Schwankungen bis zum 14. Mai 1965 auf 178,05 an und gab dann bis zum 28. Juni auf 159,65 nach. Inzwischen erholte sich der Index wieder auf etwa 164 Punkte. Besonders gesucht waren Stahl-, Aluminium- und Nickelwerke sowie Anteile von Versorgungs-, Öl- und Erdgas-Gesellschaften.

Zu den begehrtesten Kanada-Titeln gehören die Anteile der Aluminium Ltd., die auch in Deutschland gehandelt und im Hinblick auf ihre Wachstumschancen gern in größere Depots aufgenommen werden. Sie ist eine Holdinggesellschaft mit rund 70 Beteiligungen in 28 Ländern. Der Konzern ist der größte Aluminiumproduzent der Erde. 1964 überstieg die Erzeugung zum ersten Male eine Million Tonnen, etwa 20 Prozent der Weltgewinnung. Seine Rohstoffreserven sollen den Bedarf von 50 Jahren decken. Die wichtigste – 100prozentige – Tochter ist die „Aluminium Co. of Canada Ltd. – Alcan“ mit einer Jahreskapazität von knapp 800 000 Tonnen Rohaluminium.

In den letzten Jahren hat der Konzern die Verarbeitung zu Halb- und Fertigfabrikaten ständig mit Erfolg erweitert, die Stromversorgung rationalisiert und die Verkaufsorganisation in über 100 Länder ausgedehnt. Daneben werden intensive Forschungsarbeiten sowie eigene Eisenbahn- und Schiffahrtslinien betrieben. Die wichtigsten Konkurrenten sind „Alcoa“, „Reynolds“ und „Kaiser“ in den USA und „Pechiney“ sowie „Schweizerische Aluminium AG“ in Europa. Im vergangenen Jahr hat die „Alcan“ mit der Vereinigte Aluminium-Werke AG, Bonn, eine Vereinbarung über den gemeinsamen Bau eines Walzwerkes mit einer Jahreskapazität von 200 000 Tonnen, das den Betrieb 1967 in Deuschland aufnehmen soll, getroffen und damit auch Fuß in der EWG gefaßt. Dank der vertikalen Integration arbeitet der Konzern im internationalen Wettbewerbsvergleich mit den niedrigsten Produktionskosten. Die Belegschaft zählte Ende 1964 über 54 000 Personen.

Für 1965 wird ein Gewinn pro Anteilschein von 1,75 Kanada-Dollar und eine Dividende von 80 Cents erwartet.

Kurs am 14. Juli 1965 in New York: 26 1/8 Dollar. Kurs-Gewinn-Verhältnis: 15,4.

Kurs am 6. Juli in Düsseldorf: 107 Mark. Infolge Überkapazitäten und sinkender Preise war die Ertragslage nach 1956 unbefriedigend. Seit 1963 hat sie sich wesentlich gebessert. Die weiteren Aussichten sind, vor allem bei rasch steigender Nachfrage und entsprechender Reduktion der fixen Kosten, günstig zu beurteilen. Die finanzielle Lage ist gut. Ein Abbau der Verbindlichkeiten wäre allerdings wünschenswert, da der Konzern als Aluminiumlieferant zyklischen Schwankungen unterliegt und deshalb langfristig nicht so hoch verschuldet sein sollte.

Als weitere, längerfristig aussichtsreiche, wenn auch nicht ganz risikolose kanadische Titel erscheinen International Nickel (Kurs: 90 Kanada-Dollar) und Rio Algom Mines (Kurs: I6 1/2 Kanada-Dollar). Beim Erwerb dieser Aktien muß man sich jedoch stets ihres spekulativen Charakters bewußt sein. Herbert Kleinschmidt