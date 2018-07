Contergan – das Wort war eine Woche lang der Öffentlichkeit wieder geläufig. Der Vorstand der Eltern von Dysmelie-Kindern hatte in Köln getagt; keine Zeitung, die sich des Themas nicht angenommen hätte. Seitdem ist es wieder still geworden. Um durch das Schweigen nicht allzu träge zu werden, geben wir hier den Vorschlag des Arztes Dr. Rainer Holl aus Waldkirch weiter. Er schreibt: „Unter den Lesern der ZEIT dürfte es manche geben, die in den Genuß des Kindergeldes kommen, ohne es unbedingt nötig zu haben. Wenn nun der eine oder andere den Kindergeldbetrag oder einen Teil davon auf das von ihnen angegebene Konto des ‚Contergan-Kinder-Hilfswerkes‘ überweisen würde, so wäre dies gleichsam ein Dank dafür, daß das eigene Kind gesund ist.“

Die Konten des „Kontergan-Kinder-Hilfswerkes“ sind: Dresdner Bank, Hamburg, 2040, und Postscheckamt Hamburg 3089 69.