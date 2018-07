Der zweitgrößte Reifenhersteller in der Bundesrepublik, die Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, will sich mit der Erhöhung des Aktienkapitals um 10 auf 50 Millionen Mark nicht zufriedengeben. „Eventuell werden wir darüber hinaus in absehbarer Zeit um Ihre Zustimmung zur Schaffung genehmigten Kapitals bitten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Otto A. Friedrich den fünfzig Aktionären und Bankenvertretern auf der Hauptversammlung. Dunkel blieben nicht nur das eventuell und die absehbare Zeit, sondern auch der Grund des Wunsches. Zwar hieß es in der Rede des künftig für den Flick-Konzern tätigen Phoenix-Chefs, „um geplante Angliederungen durchzuführen“. Doch was ist darunter zu verstehen?

Der Spekulation sind also Tür und Tor geöffnet. Sicher ist, daß die Kapazitäten erweitert werden sollen. Seit Jahren stößt man an die eigenen Fabrikmauern. Fehlender Raum und der Mangel an Arbeitskräften setzen der Expansion Grenzen. Nur durch die Beschränkung und Stilllegung weniger rentabler Fertigungen (Schuhwaren, Fäden etc.) gelang es, die Produktion auszuweiten. Lange hat der Vorstand gezögert, neue Reifenfabriken zu errichten. Offenbar besteht jetzt der Wunsch, ebenso wie die Continental Gummi-Werke AG auf diesem Gebiet aktiv zu werden. Denn wenn sich die Motorisierung ähnlich wie in anderen Staaten entwickelt, dürfte die Pkw-Produktion nach Schätzung der Phoenix in dennächsten fünf Jahren um etwa 30 Prozent und die Lkw-Erzeugung um etwa 15 Prozent wachsen.

Für die Harburger ist das ein Grund, optimistisch zu sein. Zumal der Ersatzbedarf für Reifen, der höhere Gewinne bringt als das hartumkämpfte „Erstausstattungsgeschäft“, wächst. Da immer noch etwa zwei Drittel aller Pkw-Reifen an die preisdrückenden Automobilfabriken geliefert werden, liegen im Ersatzgeschäft über die rund 2000 preisbindungstreuen Händler noch beträchtliche Gewinnreserven. Man bedenke: In Großbritannien geht die Hälfte der Reifenproduktion an die Händler, und in den USA sogar 70 Prozent.

Die gute Konjunktur im Kraftfahrzeuggeschäft hat Phoenix davon abgehalten, auch in anderen Tätigkeitsbereichen Fuß zu fassen. Pläne für die Aufnahme von anderen Produktionen liegen zwar für den Fall in der Schublade, daß die Automobilkonjunktur einmal umschlagen sollte, doch offenbar rechnet man nicht damit, sie aufgreifen zu müssen. Ob das auch damit zusammenhängt, daß sich der amerikanische Großaktionär des Unternehmens, die Firestone & Rubber Company im Chemiefasergeschäft betätigt? Bis zum Frühjahr nächsten Jahres errichten die Amerikaner jedenfalls gemeinsam mit dem Mailänder Unternehmen Châtillon in den Vogesen eine Fabrik für Chemiefasern.

Also muß man vermuten, daß die Phoenix auch bei den „geplanten Angliederungen“ bei ihrem Leisten bleibt, bei der Kautschukverarbeitung. Die Investitionen dafür, die sich in den vergangenen sieben Jahren jährlich um 20 Millionen Mark bewegten, sollen in den nächsten vier Jahren auf 30 Millionen Mark jährlich erhöht werden. „Um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken und auch dem härtesten Wettbewerb gewachsen zu bleiben“, verkündete der Vorstandsvorsitzende. W. W.