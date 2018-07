Lieber Herr Zimmer,

mit Ihrer Anzeige des Kursbuches haben Sie mir eine Auswahl von Handschuhen hingeworfen. Diesen Fund vor meiner Tür sah ich mit Verwunderung; ich möchte ihn nicht aufnehmen, sondern höflich zurückgeben. Zu einem Streit gehören zweie, und die Rolle, die Sie mir zugedacht haben, muß ich ausschlagen.

Wozu Sie sich gerüstet haben, das ist eine Ehrenrettung der deutschen Studienräte. Ihr Unternehmen mutet sympathisch an. Unglücklicherweise ist es überflüssig. Was ihm fehlt, ist ein entschlossener Gegner, jemand, der übermütig und verblendet genug wäre, die Ehre jenes wichtigen Berufes in den Schmutz zu ziehen. Ein solcher Bösewicht ist weit und breit nicht in Sicht: man müßte ihn denn erfinden.

An dieser Stelle werde ich auf die Bühne Ihrer Polemik gerollt, kaum wiederzuerkennen, ganz und gar schwarz geschminkt. Und der Mann mit dem Zeigestock erklärt dem Publikum, was das für einer ist: Einer, der seine Mitmenschen sämtlich für Idioten hält! Einer, der etwas auszusetzen hat an Studienräten! Einmaligkeit nimmt er für sich in Anspruch! Studienräte sind unter seiner Würde! Meine Damen und Herren, für den sind wir alle zu doof!

Und vor den Augen eines erstaunten Publikums verschwindet die Gruselfigur, ein zweiter Dr. Seltsam, in der Versenkung.

Lieber Herr Zimmer, ich brauche Ihnen kaum zu versichern, daß ich mit der gleichnamigen Gestalt in Ihrer Anzeige nicht identisch bin. Die Akzente sind für mich keineswegs ein Gegenstand des Spottes, sondern des schieren Neides. Ich habe dieser Zeitschrift meine erste Publikation zu verdanken. Das ist zehn Jahre her. Niemals habe ich „abfällige Bemerkungen“ über sie gemacht. Vielmehr habe ich ihre großen Verdienste hervorgehoben. Ich begreife nicht, warum Sie mir das Wort im Mund herumdrehen. Was aber die Studienräte betrifft: die Idee, als könnte man diese treuen und sorgfältigen Leser einer Zeitschrift zum Vorwurf machen – diese Idee habe nicht ich aufgebracht. Nein, es tut mir leid, Herr Zimmer: diese Idee geht ganz und gar auf Ihre Kappe.

Dagegen haben Sie in einem andern Punkt vollkommen recht: das Kursbuch soll nach Möglichkeit keine Vorabdrucke bringen. Dafür habe ich ein paar Gründe; sie hängen mit der Erscheinungsweise und dem verhältnismäßig hohen Preis der Zeitschrift zusammen. Der Vorsatz ist nicht leicht zu verwirklichen; aber was ist eigentlich so schlecht daran? Warum reagieren Sie so gereizt auf ihn? Warum wittern Sie dabei sogleich Verachtung für andere, die es anders halten wollen? Und woher die Schadenfreude, wenn der Herausgeber mit seinen guten Vorsätzen nicht immer Glück hat?