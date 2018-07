Inhalt Seite 1 — Pyrrhus-Sieg der Kirche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit langem hat kein kulturpolitisches Ereignis die Gemüter in der Bundesrepublik so sehr bewegt wie der Versuch der Kurie, die Länder der Bundesrepublik mit einem Netz von Konkordaten zu überziehen. Die durch den föderalen Aufbau unserer Bundesrepublik gegebene Aufsplitterung der staatlichen Verhandlungspartner gegenüber der Kurie legt die Frage nahe, ob hier überhaupt von einem echten Gleichgewicht der beiden vertragschließenden Parteien gesprochen werden kann, auf dem die moralische Berechtigung eines Konkordates doch schließlich ruhen sollte. Kommt hier nicht, so könnte man fragen – der Grundsatz des divide et impera in geradezu klassischer Weise zur Anwendung?

Weiter: wie eigentlich stellt man sich vor, daß künftig eine auch nur halbwegs koordinierte Kulturpolitik der deutschen Länder möglich sein soll, wenn diese durch lauter verschiedene, oder jedenfalls nicht übereinstimmende Konkordate mit einer auswärtigen Macht gebunden sind? Ein Blick auf die besonders diffizile Schulpolitik innerhalb der deutschen Länder sollte jedermann vor einer völkerrechtlich wirksamen Bindung einzelner Länder warnen.

Hinter dieser aktuellen Frage nach einer möglichst klaren Übereinstimmung der Länder in kulturpolitischen Fragen, die durch Länderkonkordate zwangsläufig erschwert, wenn nicht endgültig ausgeschlossen wird, taucht aber das sehr viel tiefergreifende Problem auf: können in einer säkularisierten demokratischen Gesellschaft Staat und Kirche noch für sich in Anspruch nehmen, die beiden einzig legitimen göttlichen „Mandate“ zu vertreten? Liegt es nicht vielmehr im Wesen der säkularisierten Gesellschaft selbst, sich im Bewußtsein ihrer Glieder in einer ganzen Fülle von Aspekten darzustellen. Zwar kommen Kirche und Staat von ihrem Auftrag her besondere Bedeutung zu, sie können sich aber keineswegs als die beiden allein normsetzenden Größen der Gesellschaft verstehen.

Müssen wir nicht in erster Linie um einer gesunden Fortentwicklung einer säkularisierten Gesellschaft willen zusehen, daß Kirche und Staat nicht durch die Art ihrer Vertragsabschlüsse Relikte aus früheren gesellschaftlichen Perioden zementieren und sich damit im Bewußtsein ihrer eigenen Glieder selbst entwerten? Jedes Liebäugeln mit Konkordaten oder ihnen entsprechenden Staatsverträgen bedeutet geistlich gesprochen für die Kirche und gesellschaftspolitisch gesehen für den Staat eine Einbuße an Ansehen und Wirkungsmöglichkeit – eine bedenkliche Preisgabe von Manövrierfähigkeit auf dem schnell fließenden Strom der Zeitgeschichte.

Das niedersächsische Konkordat spricht der Kirche weitreichende nachträgliche wie für die Zukunft vorsorgende Dotationen zu. Ein schwacher Staat beugt sich den ständig steigenden Forderungen einer um ihre finanzielle Zukunft besorgten Kirche. Obwohl jeder nachdenkliche Mensch und in erster Linie doch wohl der Christ im stillen Kämmerlein zugeben wird, daß allmählich ein geradezu groteskes Mißverhältnis entstanden ist zwischen dem eigenen, opfernden Einsatz der Glieder der christlichen Gemeinden und den finanziellen Beihilfen, die diese von der öffentlichen Hand erhalten.

Dieses Mißverhältnis aber muß fortwährend Widerspruch gegen unzeitgemäß empfundene Ansprüche der Religionsgemeinschaften wecken. Das Wort von dem guten Magen der Kirche hat heute einen ätzenden, ja verächtlichen Beigeschmack, der den missionarischen Dienst der Kirche erschwert.

Sachlich wichtiger und weitreichender ist ein zweites Problem der angestrebten Konkordate: die Kultur – besonders die Schulfrage. Niemand kann daran zweifeln, daß die in den höheren und den Hochschulen schon selbstverständliche Überkonfessionalität der Bildung auch in den Volksschulen unaufhaltsam auf dem Marsch ist. Ist es da zu verantworten, durch eine internationale vertragliche Zementierung des jetzigen Zustandes oder gar durch eine aus solchen Verträgen begründete Rückentwicklung die Kultusverwaltungen der deutschen Länder zu restaurativen Schritten zu zwingen? Wem zugut? Wem zum Schaden?