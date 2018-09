n. g. Köln

Die Kölner sind in etwas hineingetreten: Mit allen Zeichen der Bestürzung gab die SPD-Fraktion in der vergangenen Woche bekannt, daß die Stadt Köln – als einzige Stadt Deutschlands – Mitglied des„Volkswartbundes e. V.“ ist. Wie aus den Büchern hervorgeht, zahlt sie seit zehn Jahren Mitgliedsbeiträge, in den ersten beiden Jahren waren es je hundert Mark, in den folgenden Jahren 500 Mark. Der Mindestbeitrag für Mitglieder beträgt – laut Satzung des Volkswartbundes – acht Mark im Jahr. Die Stadt Köln war also ein besonders opferbereiter Gönner der rheinischen Sittenwächter, allerdings ohne den Bekennermut, der Volkswartmitgliedern sonst eigen ist: Seit der Eintritt bekannt geworden ist, schämt sich die Stadt dieses Fehltritts.

Niemand hatte es gewußt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, John van Nes Ziegler wollte seinen Augen nicht trauen, als er die stolze Liste der rund 200 städtischen Vereinsmitgliedschaften überprüfte, für die jährlich insgesamt 368 206 Mark aus dem Stadtetat bezahlt werden: darunter dem „Bund Deutscher Werbeberater“ 180 Mark, dem „Deutschen Pappelverein“ 100 Mark, der „Gesellschaft für Bluttransfusion e. V.“ 20 Mark. Der „Kölner Tierschutzverein“ wird mit 6000 Mark, der „Verein Deutscher Badefachmänner“ dagegen nur mit 200 Mark unterstützt; der „Verschönerungsverein für das Siebengebirge“ mit 500 Mark. Der „Gesellschaft für nützliche Forschungen“ werden jährlich 15 Mark überwiesen, dem „Coronelli-Weltbund für Globusfreunde“ sechs Mark. Aber nichts erstaunte den SPD-Mann so sehr wie die 500 Mark Jahresbeitrag für den Volkswartbund, die er unter der Rubrik „Fürsorge und Jugendhilfe, Gesundheitspflege aufspürte.

Seine Nachforschungen ergaben: Zur Vertretung der Stadt Köln bei der katholischen Gesundheitspflege des Volkswartbundes hatte sich vor zehn Jahren der damalige CDU-Gesundheitsdezernent bereiterklärt. Ohne den Stadtrat zu unterrichten, hatte er Köln als Mitglied einschreiben lassen. Der Beitrag wurde aus dem Etat der Gesundheitsverwaltung bezahlt. „Es ist doch sehr umstritten, ob wir für die Ideale einer bischöflichen Arbeitsstelle sein können, deren Vorsitzender vom Kardinal ernannt wird“, erklärte der SPD-Stadtvater. „Ideale sind ja gut. Aber die erreichen ja fast das Gegegenteil mit Methoden, die fast etwas mittelalterlich wirken. Da wird ja die freie demokratische Entscheidung des Einzelnen beschränkt.“

Die Kölner SPD bestand gegen die Stimmen der CDU darauf, aus dem Verein auszutreten und setzte in aller Form ein Kündigungsschreiben auf. Denn das war den Sozialdemokraten bei aller Freundschaft zur Kirche zuviel, „im Zeitalter der Religionsfreiheit und Toleranz“ katholische Gesundheitspflege zu betreiben.