Auf den Kurszetteln der Börsen herrscht Bewegung. Neue Aktien kommen, andere verschwinden. Der Aktiensparer wird ständig vor Entscheidungen gestellt. Ein schwieriges Problem haben jetzt die „freien“ Aktionäre der Buderus’schen Eisenwerke, Wetzlar, zu lösen. Sie müssen wählen zwischen einer Barabfindung und einer garantierten Mindestdividende. Dieses Angebot steht im Zusammenhang mit der vollständigen Übernahme der Gesellschaft in den Flick-Bereich. Die Friedrich Flick KG bringt dabei bereits das neue, noch nicht in Kraft befindliche Aktiengesetz in Anwendung. Nach dem bestehenden Recht hat hingegen die Demag mit der Kampnagel AG, Hamburg, einen Organ- und Ergebnisübernahmevertrag abgeschlossen.

Wenn nach dem neuen Aktiengesetz Ergebnisübernahmeverträge (Organschaftsverträge) abgeschlossen werden, so ist zwingend vorgeschrieben, daß den außenstehenden Aktionären sovohl eine „Ausgleichszahlung“ (Dividende) garantiert als auch ein Abfindungsangebot gemacht wird. Die Abfindung braucht nicht in bar zu erfolgen, sondern kann ebenso in Aktien jener Gesellschaft bestehen, die das Unternehmen in ihrem Bereich aufnimmt.

Bei Buderus sieht die Sache so aus: Die Flick-Gruppe besitzt nach ihren eigenen Angaben etwa zwei Drittel des heute 34,079 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals. In Bankkreisen meint man, daß der Prozentsatz wahrscheinlich höher liegt. Die Buderus-Beteiligung wird nicht von der Friedrich Flick KG selbst, sondern von der hundertprozentigen Konzerntochter Metallhüttenwerke Lübeck GmbH gehalten.

Die Buderus-Aktionäre können ihre Aktien zu einem Abfindungskurs von 555 Prozent verkaufen. Sie können aber auch ihre Anteile behalten und erhalten darauf künftig eine Mindestdividende von 18 Prozent, bezogen auf das jetzige Kapital, das allerdings aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis 2 : 1 um 17,11 Millionen auf 51,33 Millionen erhöht werden soll. Danach belauft sich die garantierte Mindestdividende natürlich nur noch auf 12 Prozent. Der bei Buderus verbleibende Aktionär behält die Chance, auch höhere Dividenden zu erhalten. Nur ist die Dividende nicht mehr an den Unternehmenserfolg gebunden (Buderus wird künftig keine eigenen Ertragsrechnungen mehr veröffentlichen), sondern an dem Wohlergehen der gesagten Branche. Eine solche Lösung bietet sicherlich viele Ansatzpunkte zur Kritik, anerkannt werden muß aber, daß die Flick KG einen Weg gesucht hat, der dem im Unternehmen verbleibenden Aktionär mehr bietet als nur eine feste Dividendenzahlung.

Liegt das arithmetische Mittel der vom Statistischen Bundesamt zum Ende eines Kalenderjahres für die Wirtschaftsgruppen „Grundstoffindustrie“ und „Metallverarbeitende Industrie“ (in beiden Bereichen ist Buderus tätig) bekanntgegebenen Durchschnittsdividenden höher als 12 Prozent, so erhöht sich die den außenstehenden Buderus-Aktionären garantierte Dividende dergestalt, daß sie mit der Höhe des errechneten arithmetischen Mittels übereinstimmt. Das klingt komplizierter als es tatsächlich ist.

Deshalb ein praktisches Beispiel: Beträgt die vom Statistischen Bundesamt zum Ende eines Kalenderjahres bekanntgegebene Durchschnittsdiv.dende der Wirtschaftsgruppe „Grundstoffindustrie“ 11 Prozent (Ende 1964 waren es 9,5 Prozent) und die der Wirtschaftsgruppe „Metallverarbeitende Industrie“ 15 Prozent (Ende 1964 waren es 15,55 Prozent), so beträgt das arithmetische Mittel 13 Prozent. In einem solchen Falle würden die Buderus-Aktionäre nicht die garantierten 12, sondern eben 13 Prozent bekommen. Für 1964 erhalten die Buderus-Aktionäre eine nach diesem Verfahren errechnete Dividende von 12,6 Prozent auf das durch Gratisaktien erhöhte Kapital angeboten.

Nun zu dem freiwilligen Barabfindungsangebot zum Kurs von 555 Prozent, zuzüglich Dividende für 1964. Nach Erhöhung des Kapitals (Zusatzaktien) ergibt sich ein Kurs von etwa 370 Prozent für die neuen Aktien. Für ein Papier mit einer Dividende von etwas über 12 Prozent sicherlich ein stolzer Kurs. Zwei namhafte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben angeblich einen Kurs von 356 Prozent als Wert für die Buderus-Aktien nach der Kapitalerhöhung errechnet. Sicherlich wird man darüber streiten können, ob dies oder jenes richtig oder falsch bewertet worden ist. Für den Aktiensparer sind solche Auseinandersetzungen wenig fruchtbar. Er hat sich vielmehr zu fragen, ob er, mit der Abfindung an anderer Stelle nicht günstigere Ergebnisse erreichen kann, als er bei Buderus erwarten darf.