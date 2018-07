Von Natur ist er gar nicht so. So grob, so unbeherrscht, so aufbrausend. Wehner und Strauß tun sich da leichter. Sollte das der echte Erhard sein – entsetzlich wäre das. Kennen wir ihn doch als gemütvoll, sanft und gutartig.

Und in Wirklichkeit ist er das auch nach wie vor. Diese Ausfälle und Injurien der letzten Zeit, die stammen nicht vom wahren Erhard. So was liegt ihm nicht. Deshalb haben ihn seine Wahlmanager in die Wut-Schule, Köln-Porz, gesteckt. Immer, wenn alle glauben, jetzt macht er wieder sein geliebtes Nickerchen oder verbringt einen Tegernseer Urlaub, dann trainiert er dort, übt sich in Wutanfällen.

*

„Er kommt hier freundlich, Zigarrepaffend an, nichts Böses im Sinn, ein Scherzwort über Brandt auf den Lippen“, erzählte mir Dr. Schatten, der Schulleiter, während unseres Rundganges, „also ganz unfit für einen harten Wahlkampf. Dann krempeln wir ihn um, bauen ihn auf.“

„Wie geht das zu?“ wollte ich wissen.

„Über ‚Hall‘ kommt das Wort ‚Inflation‘. Immer wieder. Von einer näselnden, intellektuellen Stimme gesprochen.“

„Das wirkt?“