FÜR Buchhändler, Verleger, Archivare und jeden, der hin und wieder über einzelne Verlage Bescheid wissen will oder muß:

„Dokumentation deutschsprachiger Verlage“, herausgegeben von Curt Vinz und Günter Olzog, 2. Ausgabe; Günter Olzog Verlag, München; 578 S., Abb., 38,– DM.

ES ENTHÄLT in der Hauptsache kurzgefaßte „Profile“ von über neunhundert bundesrepublikanischen, österreichischen und Schweizer Verlagshäusern: jeweils Adresse, Bankverbindung, Rechtsform, Inhaber oder Leiter (häufig mit Kurzbiographien), Verlagsgeschichte, Hauptautoren, Hauptwerke, Verlagsgebiete, Signet. Als Zugaben bietet das Buch neben diversen Registern einen Aufsatz über die Gestaltung von Titelseiten (vernünftig, aber natürlich von beschränktem Interesse) und eine Übersicht über etwa einhundertfünfzig Literaturpreise des deutschen Sprachgebiets (einmalig und ungemein nützlich): ihre Grundsätze, ihre Geschichte, ihre Dotierung, ihre Verleiher, ihre Träger.

ES GEFÄLLT, weil dieses Werk sich schlechthin unentbehrlich gemacht hat. Nirgendwo sonst fände man die Informationen, die seine Herausgeber gesammelt haben; auf seinem Gebiet ist es konkurrenzlos. Keine Beanstandung (und natürlich gibt es Fehler, natürlich gibt es immer noch manche Lücke, natürlich werden – finanzielle oder personelle – Verlagsintimitäten nicht preisgegeben) ist darum denkbar, die gegenüber seiner Brauchbarkeit ins Gewicht fiele. Die erste Ausgabe vor drei Jahren war noch so unvollständig, daß man sie zu empfehlen zögerte; jetzt sind nicht nur die Angaben auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch beträchtlich vermehrt worden: Diese zweite Ausgabe verzeichnet fast doppelt so viele Verlage wie die erste. Im Laufe der nächsten drei Jahre, das ist zu hoffen, wird sich das Buch als ein Standardnachschlagewerk so weit einführen, daß seine Herausgeber nicht mehr auf die huldvolle Bereitwilligkeit der einzelnen Verlage angewiesen sind, sondern ganz allein entscheiden können, was sie aufnehmen wollen und was nicht. Vor allem sollten sie sich dann fragen, ob die Hauptstücke der Verlagsprofile nun knappe Stichworte oder gesprächige Selbstdarstellungen sein sollen; beides für sich ist zweckvoll – das Nebeneinander von beidem ist es nicht. D. E. Z.