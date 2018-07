Inhalt Seite 1 — Das Denken des „Entweder-Oder“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Regensburger

Ossip K. Flechtheim: Eine Welt oder keine? Beiträge zur Politik, Politologie und Philosophie; Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main; 266 Seiten, 14,80 DM.

Unter den mannigfachen Zwängen, unter denen Deutschlands Musenpracht, Sektion Universität, laboriert, ist neben dem Administrieren, Repräsentieren, der Kongreßteilnahme und ähnlichem der wohl der unbekömmlichste, der jeden Ordinarius, der auf sich hält, zwingt, periodisch Bücher auszustoßen. Viele der also Geplagten unterziehen sich dieser vermeintlichen oder wirklichen Pflicht, indem sie, die neben Obenaufgezähltem schließlich auch noch lehren und forschen sollen, hastig geschriebene Artikel hurtig zusammenraffen und an ihre Verleger adressieren. Wem die Aufgabe obliegt, für die derart zusammengekommene heterogene Massenproduktion einen einigermaßen verbindlichen Titel zu finden, ist dem Rezensenten nicht bekannt, aber es muß recht mühsam sein. Leider gilt das Gesagte auch für dieses Buch.

Streng zum Titel gehören eigentlich nur vier der fünfzehn in dem Buch zusammengefaßten Artikel, die beiden ersten, die sich mit der analytischen und prognostischen – Natur der „Politologie“ befassen, und die beiden letzten, in denen man vor „Die radikale Alternative“ (so die Überschrift von Artikel Nr. 14) gestellt wird: „Dritter Weg oder Dritter Weltkrieg“, (Artikel Nr. 15). In entfernterem Verhältnis zum Hauptthema stehen bei einiger Toleranz noch die Essays über „Die Revolution: Formen und Wandlungen“ und über „Die Politik der Gewalt und der Gewaltlosigkeit“.

Die übrigen fallen in der einen oder anderen Weise unter den höchst allgemeinen Untertitel, sind aber im Hinblick auf das Hauptthema durchaus entbehrlich sowie auch von höchst unterschiedlicher Qualität. Während etwa das Kapitel „Der Nationalsozialismus: Die nihilistische Gegenrevolution“ nicht einen einzigen Gedanken enthält, der einem nicht ein oder mehrere Male anderswo schon begegnet ist, stellt der Essay über „Das Dilemma der Demokratie“ eine gute Kurzgeschichte des demokratischen Gedankens dar, dessen Verdienst im deutlichen Herausarbeiten der so gern übersehenen Problematik von „politischer Gleichheit“ (besser wohl „Gleichberechtigung“) und ökonomischer Ungleichheit besteht, sowie auch in dem Hinweis auf die vielfach im Westen praktizierte Verabsolutierung der Formaldemokratie, bei gleichzeitigem Nichtverstehen ihrer Inhalte.

Streng zum Thema gehörig aber sind, wie gesagt, nur die Anfangs- und Schlußkapitel des Buches. Im ersten Essay versucht Flechtheim den Ort der „Politologie“ (eine der möglichen, wenn auch nicht glücklichen Verdeutschungen des englischen „political science“) innerhalb der Sozialwissenschaften festzulegen und diese relativ junge Disziplin abzugrenzen gegen Politik einerseits und Philosophie andererseits. Die wichtigste These des Autors ist die, daß Politologie durchaus Wissenschaft sein kann. Als Beweis gilt ihm die Tatsache, daß sie sowohl systematisch alt auch empirisch betrieben werden kann, und daß mit ihrer Hilfe Prognosen möglich sind.

Wenn Flechtheim andererseits auf die Nähe der Politologie zur Philosophie, insbesondere zur Ethik, verweist, meldet sich eine Hauptschwierigkeit schon an, die von Kapitel zu Kapitel deutlicher wird. Der Autor fällt – was ihn persönlich ehrt, seine These von der Wissenschaftlichkeit der Politologie jedoch beeinträchtigt – unentwegt Werturteile. Er hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie die Welt beschaffen sein sollte und welche Politik die richtige, ja die einzig richtige ist. So gilt sein Interesse auch nicht in erster Linie dem Nachweis der Wissenschaftlichkeit seiner Disziplin, sondern dem, daß seine Prognosen auf Grund dieser vorausgesetzten Wissenschaftlichkeit zustandegekommen sind.