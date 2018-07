Inhalt Seite 1 — „Der beste Führer der Opposition“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Juli

Die konservative Fraktion hat sich – wenn auch nur mit einer knappen Mehrheit – für Edward Heath entschieden und nicht für Reginald Maudling. Das spricht dafür, wie tief und wie verbreitet in England die Überzeugung ist, daß in der gegenwärtigen Lage Dynamik und Radikalismus nottun. Kein Zweifel: Maudling ist bei der Masse konservativer Wähler beliebter. Aber es waren gerade die Eigenschaften, die ihn so beliebt machten – seine versöhnliche Natur, seine Toleranz –, die innerhalb der Fraktion den Ausschlag gegen ihn gaben.

Douglas Home hatte im Oktober 1963 von Harold MacMillan eine tiefgespaltene und dann noch durch den Nachfolgekampf zermürbte Partei geerbt; er übergibt sie Edward Heath in einem viel besseren Zustand. Damals war der Gegensatz zwischen den beiden schärfsten Rivalen um die Führung, Butler und Quintin Hogg, um so bitterer, als er den tiefsten Gegensatz innerhalb der Konservativen Partei versinnbildlichte. Quintin Hogg war der Mann der Erzkonservativen, die jeder Veränderung mißtrauen. Butler war den einflußreichen Konservativen in den „Shires“, den ländlichen Grafschaften verdächtig: zu progressiv, zu radikal. Daß es damals zu einer Selbstzerfleischung der Partei vor aller Augen kam, hing zudem damit zusammen, daß Führer der Konservativen Partei nicht eigentlich gewählt wurden. Sie „ergaben“ sich aus diskreten Gesprächen der Einflußreichsten des konservativen establishment, aus einem autokratischen Abwägen von Meinungen, nicht aus einem demokratischen Zählen von Stimmen. Die Art und Weise, wie sich Douglas Home als überraschender Kompromißkandidat und Führer ergab, ist für viele bis zum heutigen Tag ein abschreckendes Beispiel einer historischen Intrige geblieben.

Es ist das Verdienst Sir Alecs, daß die Partei nach seinem Rücktritt ihren neuen Führer rascher und sicherer finden konnte. Zwar war es nicht Sir Alec, der das neue System geheimer demokratischer Fraktionswahl anregte, aber daß ein so traditionsgetreuer Mann dieses neue System nicht sabotierte, sondern sanktionierte, muß ihm zur Ehre angerechnet werden. Die Partei verdankt ihm mehr als das. Er stellte Edward du Cann, einen jungen und fähigen Organisator, an die Spitze des „Conservative Central Office“, der die Parteimaschine wieder in Schwung brachte; und er fand in William Whitelaw einen ausgezeichneten „Fraktionseinpeitscher“. Er bewies Geschick in der Zusammensetzung des Schattenkabinetts und verhinderte durch kluge Behandlung von Reginald Maudling und Edward Heath, daß ihre Rivalität zu Unfrieden Anlaß gab.

Maudling wurde Homes Stellvertreter, während Heath die Verantwortung zufiel, 35 Parteikomitees zu inspirieren, deren Arbeit das Antlitz der Partei umformen soll. Von den neuen konservativen Konzepten ist bisher wenig in die Öffentlichkeit durchgesickert, aber im Conservative Central Office verspricht man sich viel von dem neuen Programm, das der Parteikonferenz im Oktober vorgelegt wird. Kurzum: Sir Alec hat einer schwer angeschlagenen Partei das notwendige Selbstvertrauen wiedergegeben; und begünstigt durch die Umstände und die Labour-Regierung wuchs dieses Selbstvertrauen in den Monaten der Opposition und besonders in den Wochen des Kampfes, den Edward Heath gegen die Durchführungsgesetze zum Staatshaushalt des Schatzkanzlers Callaghan sehr wirksam führte. Sir Alec brachte schließlich das Kunststück fertig, das Politikern so schwerfällt: Er trat im richtigen Augenblick ab.

Edward Heath, Sohn eines kleinen Baumeisters, aufgewachsen in einem kleinen Städtchen an der Küste von Kent, Schüler einer staatlichen Schule, stellt in Abstammung, Erziehung und Wesen den denkbar größten Gegensatz zu Sir Alec dar, wenn auch der zurückgetretene Führer durch eine enge Freundschaft mit ihm verbunden ist. Auch Maudling ist ein durch und durch professioneller Politiker, Edward Heath freilich ist geradezu ein Technokrat der Politik. Es wird sich zeigen, ob er und wie bald er das Übel heilen kann, unter dem die Konservativen solange gelitten haben.

Bis heute hat es keinen konservativen Führer gegeben, der die Partei in eine sozial und wirtschaftlich progressive Richtung führen und dabei gewiß sein konnte, daß die Partei folgen würde. Aber gerade darum geht es, wenn den Konservativen das Schicksal erspart bleiben soll, daß Joe Grimond, der liberale Parteiführer, in begreiflicher Absicht an die Wand malt: entweder eine politische Koalition ohne Farbe und ohne Politik zu bleiben – oder nach rechts zu rücken. Der Ruck nach rechts ist unter Heath kaum denkbar. Aber wird er es wagen, jene Konservativen herauszufordern, denen jede moderne Politik verdächtig ist?