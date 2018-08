Anton Bruckner: „Streichquintett F-dur“; Amadeus-Quartett; Deutsche Grammophon Gesellschaft 138 963 SLPM, 25,– DM.

WER heute „Bruckner“ sagt, meint immer noch seine Sinfonien. Vergeblich auch forschte die Wissenschaft nach dem, was den Organisten Bruckner so berühmt machte; er improvisierte das meiste, schrieb kaum etwas nieder. Seine Messen tauchen im liturgischen Rahmen kaum mehr, seine kleinen Chorkompositionen bei Männergesangvereinen gelegentlich auf. Bruckners einzige Kammermusik, sein Quintett, erweist sich in vielem als eine „Sinfonie der kleinen Form“: in der Dreithematigkeit der Sätze, in der starken Gegensätzlichkeit dieser Themen, in den charakteristischen Steigerungswellen, in der Betonung der Terzenverwandtschaft (thematische Komplexe werden dadurch weitergeführt, daß sie stufenförmig, im Terzenabstand, mehrfach wiederholt werden), schließlich in der Dichte des Stimmgefüges. Das Londoner Amadeus-Quartett – hier verstärkt durch den südafrikanischen Bratscher Cecil Aronowitz – beachtet (wozu nicht jeder Bruckner-Interpret bereit ist) die gliedernden Riesenpausen nach den jeweiligen Abschnitten. Die Musiker legen so die Form des Werkes deutlich offen und erleichtern damit dem Hörer den Zugang wesentlich. Sie finden dann (was wiederum nicht jeder Bruckner-Interpret schafft) für die jeweiligen Großabschnitte das rechte Maß in Dynamik, Metrik und Expressivität, setzen die schweren Akzente treffend, formen die scharfen Rhythmen sehr präzis. H. J. H.