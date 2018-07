Von Horst Wetterling

Immer noch gilt in unseren Breitengraden die Schule ausschließlich als ein Instrument der Gesellschaft oder auch nur einzelner Gruppen der Gesellschaft; und stets wird der Lehrer als Funktionär umfassender oder auch nur partieller Interessen eingeordnet, in jedem Fall als Werkzeug von Zwecken und Zielen, die nichts mit der Eigenart des Kindes zu tun haben. Unablässig schlägt ihm die Erwartung entgegen, er solle den Kindern Ziele vorhalten, deren Recht und Notwendigkeit sie noch nicht einsehen und somit auch nicht bejahen können, sei es nun die Vorstellung vom brauchbaren Staatsbürger oder die Vorstellung vom mündigen Glied einer kirchlichen Gemeinde, sei es nun die Vorstellung, daß alles darauf ankomme, für einen verwickelten Produktionsprozeß fit zu werden, oder die Vorstellung, daß sich die menschliche Bestimmung vor allem in der Bereitschaft bezeuge, für die Volksgemeinschaft das Leben in die Schanze zu schlagen. Und allemal wird dabei das konstitutive Moment der Erziehung angerührt oder gar zerstört: die Freiheit der Begegnung, welche von pädagogischer Verantwortung ermöglicht und getragen wird.

Man braucht nur Tagungen zu besuchen, um sie zu vernehmen, die Ansprüche der gesellschaftlichen Gruppen, die Vereine, Sekten, Gilden, Innungen. An welchem Kongreß man auch teilnehmen mag, er endet bestimmt damit, daß die Schule aufgefordert wird, sich „endlich“ der Sache – des Anliegens, des echten – anzunehmen, das so viele kluge Zeitgenossen beschäftigt hat.

Tauschten die Zeitgenossen ihre Beobachtungen über die Minderung des Baumbestandes in unseren Landstrichen aus, so erwächst der Schule daraus bestimmt die Forderung, am „Tag des Baumes“ für Abhilfe zu sorgen und dabei die Kräfte des deutschen Gemüts zu wecken.

Erörtern sie das Chaos unseres Straßenverkehrs und die Ursachen der Verkehrsunfälle, so erwächst der Schule daraus bestimmt der Auftrag, „Verkehrserziehung“ zu treiben und die Kinder über Sinn und Bedeutung des Zebrastreifens zu unterrichten.

Hatten sie es damit zu tun, daß das Verhältnis zwischen Mann und Frau gegenwärtig recht problematisch ist, so erwächst der Schule daraus bestimmt der Anspruch, sie möge „Geschlechtserziehung“ treiben und die Kinder „aufklären“.

Wurden sie des mangelnden Bürgersinns in unserer Demokratie inne, so erwächst der Schule daraus bestimmt der Anspruch, sie möge „politische Erziehung“ treiben und mit den Kindern sowohl die jüngste Vergangenheit als auch die gegenwärtigen Verhältnisse „bewältigen“.