Inhalt Seite 1 — Kirchenreform – aber wie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Reformen steht es in Deutschland nicht zum besten. Entweder werden sie als Ausdruck selbstzerstörerischer Verdrossenheit abgetan oder sie werden zur Sehnsucht nach einer menschheitlichen Totalerneuerung übersteigert.

Bei der seit einigen Jahren umstrittenen Kirchenreform im evangelischen Lager kommt noch etwas erschwerend hinzu: die lange Introvertiertheit des kirchlichen Lebens verführt dazu, die notwendige Reform darin zu sehen, daß man aus einer als Getto empfundenen Abgeschiedenheit einfach in die Welt hinein aufbricht. Dabei wird über der richtigen Erkenntnis, daß Kirche nur in ihrem Bezug zur Welt Sinn und Auftrag hat, übersehen, daß nur diejenige Kirche wirklich für die Welt etwas sein kann, die ihre eigenen Ordnungen mit Leben erfüllt und auf ihre Zeitgemäßheit hin überprüft.

Deswegen wird eine rechtverstandene Reform der Kirche immer so sein, daß sie auf die innere Abgeschlossenheit der Kirche nicht mit einem Ausbruch, sondern mit einer doppelten Öffnung antwortet: mit der Öffnung nach außen, die die Grenzen lockert, und der Öffnung nach innen, die mehr Öffentlichkeit in der Kirche schafft.

Bei der Arbeitsgruppe Kirchenreform auf dem Kölner Kirchentag wird dies mit dem etwas provozierend formulierten ersten Tagungsthema angegangen: Kirche ist auch außerhalb der Kirche. Damit soll, ohne den kirchlichen Anspruch zu nivellieren, betont werden, daß Kirche sich nicht nur in der Kirche ereignet, die in Erscheinung tritt: im fleißig besuchten Gottesdienst, im ungebrochenen Bekenntnis zur christlichen Gemeinschaft, in beruhigter Frömmigkeit. Auch außerhalb der traditionellen Gemeinde, in der sich früher die christliche Existenz manifestierte, gibt es heute eine anonyme Christlichkeit, die trotz Skepsis und Zweifel aus der Hoffnung lebt. Diese gelegentlich als „latente Kirche“ bezeichnete Kategorie von Menschen bedarf der verfaßten, der „manifesten“ Kirche, um zum Bewußtsein des vom Glauben ausgehenden Anspruchs zu gelangen. Die manifeste Kirche andererseits bedarf der latenten, um nicht in Selbstgenügsamkeit und Starre zu verfallen; denn Zweifel und Opposition in der Kirche sind besser als Kirchenfeindschaft außerhalb.

In diesem Sinne versuchen die beiden anderen Tagesthemen Konsequenzen zu ziehen. Die Frage nach der Verkündigung und ihrem Verhältnis zur Gestalt der Kirche – unter der Überschrift „Die Kirche steht sich selbst im Wege“ geht von der Sorge aus, daß Kirche bei uns im Predigtgottesdienst steckenbleibt und kaum noch andere Formen der Präsenz in der Welt entwickelt.

Verkündigung ist jedoch mehr als Predigt; sie verlangt heute, Menschen in den Beziehungen anzusprechen, in denen sie wirklich leben und denken. Sie vollzieht sich in Hauskreisen, im Gespräch an der Arbeitsstätte und in der Besinnung auf die Grundfragen des Lebens ebenso wie in den sonntäglichen Gottesdiensten, deren Gestaltung den Gewohnheiten der Menschen mehr Rechnung tragen und aus Fragen der Form keine konfessionell trennenden Probleme machen sollte. In einer modernen Großstadt müssen die Formen der Verkündigung genauso vielfältig sein wie die Arbeitswelt ihrer Bewohner.

Darum ist es auch nötig, die Möglichkeiten, in der Kirche Verantwortung zu tragen, zu erweitern. Das Thema des dritten Tages, das „VerwalteteChristen – Verantwortliche Gemeinde“ formuliert ist, will diesen Mangel an struktureller Mannigfaltigkeit aufs Korn nehmen. Es werden ja nicht nur viele Menschen aus der Kirche herausgepredigt, es werden auch viele aus ihr herausverwaltet. Zu selten werden Anreiz und Möglichkeit gegeben, die Kirche in ihren Organen verantwortlich mitzutragen, meist wird der christliche Begriff des Dienstes zur bloßen Dienstleistung entwertet.