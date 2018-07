Ständig auf der Suche nach neuen Ideen, die unser Leben verschönern und unsere Wirtschaft beleben, streift unser Blick gewohnheitsmäßig in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort bleibt er diesmal prompt an einem kleinen, rechteckigen, schmutzigen Ding hängen: an einer Fußmatte. In Amerika wurde nämlich jüngst der Fußmattenverleih eingeführt.

Umsichtige Leute entdeckten die sensationelle Tatsache, daß auf Fußmatten abgetretene Schuhe den Fußboden weniger verschmutzen als unabgetretene. Erste Konsequenz: Legt Fußmatten aus, und ihr spart Raumpflegerinnen! Konsequenz Nummer zwei: Leiht euch die Fußmatten, und ihr spart auch noch die Mittel zur Anschaffung der Matte. Die geliehenen Fußabtreter werden von den Verleihfirmen je nach Verschmutzungsgrad in kürzern oder längeren Zeitabständen automatisch ausgetauscht.

In der Tat: Unser Leben wandelt sich rapide. Der Verleihgedanke setzt sich durch. Nicht nur Maschinen, Büroeinrichtungen und Elektronengehirne treten den Leihweg zu ihren Benutzern an; nein, auch die kleineren Dinge des täglichen Bedarfs brauchen wir uns wohl bald nicht mehr zu kaufen. Wir werden sie uns ausleihen und regelmäßig austauschen lassen, so daß wir uns ihrer stets in bestmöglichem Zustand bedienen werden.

Eines Tages ist dann vielleicht unsere Armbanduhr eine Leihgabe des Uhrenverleihers. Allmorgendlich kommt der Uhrenaufzieher und verrichtet seinen Aufzieh-Service. Auch unsere Haarkämme sind dann Leihgaben des Kammverleihinstituts, das mehrmals am Tage Haarentferner in die Haushalte der Kammleihkunden entsendet.

Da wir gerade im Badezimmer sind: Selbstverständlich werden auch die Zahnbürsten eines Tages außerhalb jener Sorgen liegen, die das tägliche Leben bereitet, dann nämlich, wenn wir auch hier zum Leihbenutzer geworden sind. Jede gewünschte Borstenstärke wird geliefert, und nach einigen Gebrauchstagen wird die Zahnbürste durch eine andere, frisch gereinigte, ersetzt und ins frisch vom Verleiher ausgetauschte Zahnputzglas gesteckt. Aber auch unsere Bettwäsche, unsere Handtücher, die Kochtöpfe, die Bilder an den Wänden: Sie alle brauchen eines Tages vielleicht nicht mehr gekauft zu werden. Leihfirmen bedienen uns dann besser und billiger.

Sehen wir also munter und wohlgemut einer neuartigen Zeit entgegen: Der Leihverbraucher wird unserer Wirtschaft und unserem gesellschaftlichen Leben ein noch nie dagewesenes Gesicht geben. Er fühlt sich frank und frei von Eigentum, braucht nur allmonatlich seine Mietgebühren zu entrichten und hat im übrigen nichts weiter zu tun, als sich selbst und seine Behausung ständig für den Austausch- und Pflege-Service der Verleihinstitute offen zu halten – vorausgesetzt, es finden sich genügend Arbeitskräfte, die alle diese Dienstleistungen diskret verrichten. Die beste Lösung wäre die, sich selbst bei einem Verleihkonzern anstellen zu lassen. Im günstigsten Fall bekommt man dann den eigenen Wohnbezirk zugeteilt und darf den Pflege-Service eigenhändig bei sich zu Hause verrichten. zh