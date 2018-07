Als am 23. Juli die Mannesmann AG, Düsseldorf, ihr fünfundsiebzigjähriges Bestehen feierte, hatten ihre mehr als 100 000 Aktionäre das Jubiläumsgeschenk in Gestalt eines Bonus von 2 Prozent bereits einige Tage in der Tasche. Er war nicht nur für die Mannesmann-Aktionäre, sondern wohl auch für das „Revier“ eine Überraschung. Mannesmann ist damit wieder einen eigenen Weg gegangen, wie schon einmal, als die Dividende auf volle 14 Prozent festgesetzt wurde, während andere Eisen- und Stahlkonzerne mit ihren Ausschüttungen noch weit dahinter zurückblieben. Bei einem Kurs von 200 Prozent beträgt die Barrendite der Mannesmann-Aktie 7 Prozent; sie liegt damit über dem Durchschnitt der üblichen Montanrenditen. Darin kommt eine gewisse Vorsicht der Börse zum Ausdruck, die nicht sicher ist, ob der Bonus von 2 Prozent, der über den Dividendensatz von 12 Prozent hinaus ausgeschüttet wurde, für das laufende Jahr wieder gezahlt wird.

Die Verwaltung möchte die 2 Prozent, die für 1964 zugelegt wurden, offensichtlich als echtes „Jubiläumsgeschenk“ verstanden wissen, ohne damit einen Wechsel auf die Zukunft auszustellen. Analysiert man das Ergebnis des abgelaufenen Jahres, so kommt man zu dem Schluß, daß etwa zwei Drittel des Gewinnes ausgeschüttet und ein Drittel einbehalten wurde. Erstmals haben die Tochtergesellschaften in Nord- und Südamerika sowie in der Türkei einen nennenswerten Ertrag von 13,5 (5) Millionen Mark eingebracht. Auf den Buchwert der Auslandstöchter von 300 bis 350 Millionen gerechnet ist das zwar eine bescheidene Rendite, doch hat sie ausgereicht, um daraus den Jubiläumsbonus zu bestreiten.

Die Töchter im Ausland bereiteten nicht nur Freude. Kurz vor dem Jubiläumsfest kam es bei der „Companhia Siderurgica Mannesmann“ in Brasilien zu einem Finanzskandal, als nämlich bekannt wurde, daß sich zwei Herren der brasilianischen Geschäftsleitung auf einem illegalen linanzmarkt betätigt hatten. Ob im Auftrage und zum Nutzen von Mannesmann oder auf eigene Rechnung, ist immer noch nicht geklärt. Die Mannesmann-Verwaltung hat eine Delegaten nach Brasilien geschickt, um den Komplex aufzuklären. Noch weiß niemand, wie hoch die Verbindlichkeiten sein werden, die auf Mannesmann unter Umständen zukommen können. Immerhin machen die Wechsel, deren Einlösung Mannesmann ablehnt, nach brasilianischen Schätzungen 66 bis 100 Millionen Mark aus.

Auch der Produktionshimmel ist nicht ohne Volken. In den ersten fünf Monaten des neuen Jahres hat Mannesmann mit einer gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres rund 13 Prozent ausmachenden Förderdrosselung zur Eindämmung des Haldenanstiegs mehr getan als der Ruhrdurchschnitt. Insgesamt sind jedoch die Kohlesorgen weniger drückend als bei anderen Stahlunternehmen mit Zechenbesitz. Im Stahlbereich sind in diesem Jahr die Exportpreise rückläufig gewesen. Insgesamt reichen die Aufträge bei Mannesmann nur noch für etwa sechs Wochen bis zwei Monate. Die Verwaltung ist auf der Suche nach Anschlußaufträgen. In den ersten vier Monaten des neuen Geschäftsjahres ist der konsolidierte Gesamtumsatz um 5,2 (8,2) Prozent und der Kundenumsatz um 4,1 (8,8) Prozent gestiegen. K. W.