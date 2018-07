L. M., Hannover

Unruhe ist die erste Bürgerpflicht, meinte Dietrich Kittner, Chef des hannoverschen Kabaretts „Die Leid-Artikler“. Beunruhigt war er über die Luftschutz- und Notstandsgesetzgebung. Maskiert mit Volksgasmaske und Luftschutzhelm, die „Zivilschutzfibel“ unter dem Arm, setzte er sich ins Café am Kröpcke. Den erstaunten Kaffeehaus-Besuchern wollte er erklären, „wenn die Bundesregierung kraft Gesetzes Erkennungsmarken für Kinder auch in Friedenszeiten zur Pflicht macht, dürfte sie sich von der Überlegung haben leiten lassen, daß die Warnzeit im Verteidigungsfall als zu kurz angesehen werden müsse, als daß Eltern noch eine Chance hätten, ihren Sprößlingen schnell die Marke um den Hals zu hängen“. Er selbst, Kittner, hege ähnliche Befürchtungen und führe sein Selbstschutzgerät folgerichtig gleich mit sich. Auf eine Aktentasche glaube er verzichten zu können, da sich eine Tiefgarage in unmittelbarer Nähe befinde.

Der Luftschutz-Schwejk kam freilich weder zu einer offiziellen, noch einer privaten Erklärung. Die Dinge entwickelten sich anders als geplant. Zunächst einmal blieb der erwartete Schock im Publikum aus. Die Sommernachmittäglich frohgestimmten Gäste reagierten überwiegend mit amüsiertem Lächeln. Man bot der Schreckgestalt verschiedentlich sogar Platz oder Kaffee an. Kittner trat an einen gut im Schußfeld der bestellten Photographen gelegenen Tisch, lüftete höflich den Helm und fragte zwei attraktive junge Damen, die sich’s dort bei einer Berliner Weißen und der Sommersonne wohl sein ließen, ob es erlaubt sei... Bereitwillig machten die Damen ihm Platz.

Es hätte nun, wie einkalkuliert, wenigstens der Geschäftsführer des Lokals erscheinen und dem vermummten jungen Mann die Tür weisen müssen. Damit hätte der Einmanndemonstrant Gelegenheit gehabt, lautstark zu erklären, wieso, warum Die Zeitungen hätten ihr Wochenendbild gehabt und Kittner wäre zufrieden gewesen.

Statt dessen erschienen jedoch zwei Streifenwagen und vier uniformierte Hüter der hannoverschen Ordnung. Kittner nahm höflich die Gasmaske ab, blickte fest in die Augen des Gesetzes und fragte nach ihrem Begehren, Ihm wurde strikt anbefohlen, sofort den Helm abzunehmen, und der Phalanx der Ordnungshüter zur Wache zu folgen. Der verdatterte Kabarettist konnte gerade noch fragen: „Warum...?“. da hatte er schon den Helm an einen Beamten verloren. Ohne sich auf eine Diskussion einzulassen, nahmen die Beamten den Rebellen wider die Sommermonde in die Mitte und führten ihn zu den wartenden Streifenwagen.

Kittner protestierte gegen seine Festnahme. Der Ex-Jurastudent glaubte, sich erinnern zu können, daß eine solche Festnahme nur bei einem Vergehen auf frischer Tat, bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wenn diese auf andere Weise nicht wiederherzustellen oder zu gewährleisten ist, oder auf richterlichen Befehl möglich sei. Alle diese Voraussetzungen schienen ihm nicht gegeben. Er bot seine Personalien an und verlangte im übrigen, auf freiem Fuß belassen zu werden. Das Publikum protestierte mit. Die Szene wurde für die Polizisten unangenehm. Sie drängten den Ordnungsstörer mit Staatsgewalt in ihr Fahrzeug und transportierten ihn sang- wenn auch nicht klanglos ab.

Vierzig Minuten mußte der Kabarettist in der Wache ausharren. Mit der mehrfachen Drohung: „Bleiben Sie auf Ihrem Stuhl in der Ecke, sonst bringe ich Sie sofort in die Sistierzelle“, wurde ihm verwehrt, Ehefrau oder Anwalt zu benachrichtigen.

Kabarettist Kittner fragt nun: Wie weit darf ein Zeitgenosse von der üblichen Norm abweichen, ohne die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bedrohen? Und, nachdem er nun eine Anzeige wegen „groben Unfugs“ erhalten hat: ist Luftschutz grober Unfug? Er hat bereits den Bundesluftschutzverband um eine Stellungnahme gebeten. Hatten doch einige Zuschauer in der „Aktion Gasmaske“ eine Werbeveranstaltung dieser Institution gesehen.