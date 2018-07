Wer diesen Evangelischen Kirchentag in Köln mitgemacht hat, der wird ihn sobald nicht vergessen. Was für ein Erlebnis mitten in einem Wahljahr, in dem nirgendwo etwas getan wird, was nicht routinierte Wahlstrategen ausklügelten, niemand etwas sagt, was nicht Parteipsychologen und Demoskopen nach bewährtem Rezept gemischt haben – was für ein Erlebnis, in einer solchen Zeit unter Menschen zu sein, die nichts weiter wollen, als nachzudenken und offen miteinander zu diskutieren.