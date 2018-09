Was ist Kultur? Zu wissen, was einen angeht, und zu wissen, was einen zu wissen angeht.

Hugo von Hofmannsthal

Abgelehnt

Der Leiter des Windsbacher Knabenchors, Kirchenmusikdirektor Hans Thamm, selbst ehemaliger Cruzianer, hat es abgelehnt, das Amt des Dresdner Kreuzkantors zu übernehmen. Thamm teilte mit, daß bei ihm viele persönliche, aber auch sachliche Gründe zu dieser Entscheidung geführt hätten. Das Angebot, das Amt des inzwischen 77jährigen Rudolf Mauersberger zu übernehmen, war Thamm Anfang Juni vom Superintendenten in Dresden zusammen mit dem sächsischen Landeskirchenrat gemacht worden.

Pantomimik in Deutschland

Die erste selbständige Klasse für Pantomimik in Deutschland soll an der Essener Folkwanghochschule eingerichtet werden. Günter litt, bisher Dozent am Essener Institut, wird die Klasse leiten. Der Unterricht soll im Oktober aufgenommen werden.

Büchner-Preis 1965 für Günter Grass