Bei meinem Besuch in der Landeshauptstadt Mainz geriet ich gerade mitten hinein in eine dieser kulturpolitischen Sturmböen: Schulstreik in Lemberg im Kreise Pirmasens! Die Eltern zweier zur Gemeinde gehörender Ortschaften weigern sich, ihre Kinder aus der einklassigen Schule in die bereits vor einigen Jahren neu erbaute, voll gegliederte Schule nach Lemberg zu schicken.