Die Pläne der Bundesregierung für eine realistischere Kapitalmarktpolitik beginnen bereits wieder an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das erste Gespräch am runden Tisch, das Vertreter von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zusammenführte, hat nichts Konkretes erbracht, sondern nur Hoffnungen keimen lassen. Ob diese Hoffnungen berechtigt sind, entzieht sich der Kenntnis der Öffentlichkeit.

Staatssekretär. Langer hat als Gesprächsleiter zwar vor Journalisten betont, in dem ersten „Kapitalmarktkränzchen“ der öffentlichen Hände habe man eine nüchterne Analyse des zu erwartenden Angebots und der zu erwartenden Nachfrage erarbeitet, diese Analyse – der Grundstein für weitere Überlegungen und Entscheidungen – schien ihm indessen nicht wert, auch dem Bundeskabinett vorgetragen zu werden. Diskretion mag in Sachen Kapitalmarkt eine gute Sache sein. Wenn aber die Analyse wirklich zu den angedeuteten Hoffnungen berechtigte, dann hätte man in der augenblicklichen Situation nichts Geschickteres tun können, als sie wenigstens auf Nebenwegen bekannt werden zu lassen.

Der nach dem ersten Kränzchen verlautbarte Beschluß, Anfang September bis Ende Juli verordnete Emissionspause allmählich wieder zu beenden, erscheint denn auch wenig verständlich. Man wird den Verdacht nicht los, daß weniger die quantitative Analyse von Angebot und Nachfrage diesen Entschluß beflügelt hat als vielmehr die (berechtigte) Sorge, länger als vier Wochen könne man mit dem nur halblegalen „Instrument“ des Paragraphen 795 BGB den Kapitalmarkt nicht „bewirtschaften“. Diese Sorge scheint für die marktwirtschaftliche Gesinnung des Hauses Schmücker zu sprechen.

Der Schein trügt indessen. Bereitet doch den Fachleuten des Ministeriums weniger das Gefühl Schmerzen, vom Wege marktwirtschaftlicher Tugend abgewichen zu sein, als vielmehr die Gewißheit, daß man aus dem verordneten Kapitalmarktstopp wesentlich schwerer wieder herauskommt, als man hineingekommen ist.

Die Schleusen in einem Zuge zu öffnen, hieße den Zins mit Gewalt auf acht Prozent hochzutreiben. Ob man nun aber zur Steuerung des Marktes kontingentieren, repartieren oder einfach Emissionsanträge dilatorisch behandeln soll, ist offen. Ein Indiz für die Ratlosigkeit mag es sein, daß das Ministerium Gespräche mit den Emittenten führt in der Hoffnung, diese würden sich untereinander auf eine Warteliste einigen, die ja eine Prioritätenliste sein müßte. Es ist nur schwer zu sehen, wie beispielsweise Realkreditinstitute deren legitimes Anliegen es ist, schließlich Geld zu verdienen, zu solcher Selbstbescheidung gewonnen werden können.

Es wäre jedenfalls gewiß sachlich klüger und politisch überzeugender gewesen, hätte man mit der Ankündigung, die Emissionspause zu beenden, zumindest bis zum Ausgang des nächsten Kapitalmarktgesprächs am runden Tisch am 10. September gewartet. Wenn die Sperre als Abweichung vom Pfad der Marktwirtschaft überhaupt eine wirtschaftspolitische Legitimation haben soll, dann darf sie nicht beendet werden, bevor die Marktverkrampfung gelöst ist. Hier wird jedenfalls ein erstaunlicher Mangel an Konsequenz deutlich.

Wie immer der Versuch, Kapitalmarktpolitik durch „Kränzchen“ zu treiben, ausgehen, mag, man wird sich auf die regelmäßige Wiederkehr von Verkrampfungen wie in diesem Sommer gefaßt machen müssen, wenn der Gesetzgeber nicht bald das Problem Gemeindefinanzen im Rahmen der Finanzverfassungsreform und das Problem Zinssubventionen im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik in Angriff nimmt und befriedigend ist. Es ist kurzsichtig zu meinen, den Kommunen könne es auf lange Sicht zugemutet werden, immer größere Gemeinschaftsaufgaben mit immer kleiner werdendem Einnahmenzuwachs zu bewältigen.