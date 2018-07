Inhalt Seite 1 — Auf der Woge des wachsenden Komforts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Handwerkswirtschaft wandelt sich so schnell, daß unsere Vorstellungen und Vorurteile mehr und mehr hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Da nur in großen Zeitabständen umfassende Erhebungen Auskunft über die Entwicklung im vielschichtigen Handwerk geben, tritt mancher Wandel überraschend plötzlich, aber dafür auch sehr deutlich, hervor. Die erste Zählung 1949 brachte eine Art Bestandsaufnahme über das, was der Krieg übriggelassen hatte. Damals wurde eine unerwartet starke Position des Handwerks in unserm Wirtschaftsleben deutlich. Inzwischen weiß man, daß Krisenzeiten die Neugründung von Handwerksbetrieben stärker begünstigen als Jahre des Wohlstands.

1956 wurde die zweite große Zählung nach dem Kriege vorgenommen. Sie wies auf starke Strukturwandlungen in zahlreichen Handwerksbereichen hin und bestätigte, daß die Zahl der Selbständigen auch hier schier unaufhaltsam zurückgeht. Nun liegen die ersten Ergebnisse der dritten Zählung aus dem Jahre 1963 vor. Ihr erster Eindruck: Immer schärfer wird das Tempo, mit dem sich das Handwerk an neue technische Verfahren und an den Wandel unserer Lebensgewohnheiten anzupassen hat.

Insgesamt hat das Handwerk diesen Wandel jedoch bislang recht gut überstanden. Das läßt sich vor allem an der enormen Umsatzsteigerung von knapp 20 Milliarden Mark 1949 auf 98 Milliarden 1962 ablesen. Bis 1964 ist der Handwerksumsatz weiter auf III Milliarden Mark gestiegen. Aus dieser Sicht hat das Handwerk auch ganz gut mit der Industrie Schritt halten können; denn von 1955 bis 1964 haben sich sowohl im Handwerk als auch in der Industrie die Umsätze reichlich verdoppelt, wobei die Steigerung im Handwerk um 125 Prozent sogar noch größer war als in der Industrie (108 Prozent).

Freilich bleiben die absoluten Zahlen des Handwerks weit hinter der Industrie zurück, nicht nur, weil die Industrie kapitalintensiver ist, sondern auch deshalb, weil sie gut doppelt so viele Menschen beschäftigt wie das Handwerk. Im Handwerk sind gegenwärtig etwa vier Millionen Menschen tätig, in der Industrie knapp achteinhalb Millionen. Aber auch die vier Millionen im Handwerk sind eine stolze Rekordzahl, denn 1949 zählte das Handwerk nur drei Millionen Mitarbeiter.

Allerdings ist nicht zu übersehen, daß zunehmend mehr Handwerksbetriebe im Wettbewerb um geeignete Mitarbeiter hinter der Industrie zurückbleiben. Die Industrie konnte in den letzten acht Jahren die Zahl ihrer Beschäftigten um beinahe eineinhalb Millionen ausweiten, während sich das Handwerk mit einem Zuwachs begnügen mußte, der unter einer halben Million blieb.

Zahlreiche Handwerke müssen heute mit erheblich weniger Mitarbeitern auskommen als früher. Das läßt Rückschlüsse auf gewisse Rationalisierungserfolge zu, aber auch auf strukturelle Schwächen und Schwierigkeiten. Es überrascht nicht, daß die Beschäftigtenzahl im Müllerhandwerk erheblich geschrumpft ist, ebenso bei den Stellmachern und den Schneidern. In diesen Bereichen erzwingt vor allem die industrielle Massenfertigung seit langem eine Anpassung, die niemand aufzuhalten vermag, obwohl die Betroffenen nicht selten in arge Bedrängnis geraten.

Dem Druck dieser Industriekonkurrenz scheinen jetzt auch die Bäcker ausgesetzt zu sein. Dieses uralte Gewerbe ist mit seinen 210 000 Beschäftigten zwar noch immer eines der größten Handwerkszweige, aber die Zahl seiner Mitarbeiter geht zurück. Der Personalmangel hat viele Bäckereien gezwungen, auf altgewohnte Dienstleistungen zu verzichten, etwa auf die Hauszustellung von frischen Brötchen. Dem Konjunkturbericht des „Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung“ in Essen ist zu entnehmen, daß auch im letzten Jahr weitere Arbeitskräfte abgewandert sind. Das Frühaufstehen der Bäcker ist unter jungen Menschen von heute noch weniger beliebt als früher, denn in den westdeutschen Bäckereien konnte nicht mal die Hälfte der angebotenen Lehrstellen besetzt werden. Hier und dort versucht man die Produktionskosten auch schon durch die Einrichtung von Gemeinschaftsbäckereien zu senken. Die Einkaufsgenossenschaften schließen sich zusammen, um die Vorteile des Mengenrabatts voll auszuschöpfen.