Alex Natan: Britain Today. Bayerischer Schulbuch-Verlag, München; 312 pages with 16 plates, 14,80 DM.

Den zahlreichen Büchern über England noch ein weiteres hinzuzufügen, dazu gehört wahrhaftig Mut. Auch ist die Aufgabe, die Fixpunkte einer schwierigen Übergangsepoche festzustellen, sicherlich alles andere als einfach. Alex Natan, den Lesern dieser Zeitung durch zahlreiche Berichte aus seiner englischen Wahlheimat vertraut, bringt für sein Buch über das zeitgenössische Großbritannien, genauer: über die politische, soziale und kulturelle Entwicklung des Inselreiches seit 1945, ein reiches Rüstzeug journalistischer Praxis, an Wissen und an zwischen Nähe und Abstand wohlabgewogener Erfahrung mit, und er kann, was nicht minder wichtig ist, schreiben. So ist sein mit Daten, Fakten, Statistiken und Informationen schwer befrachtetes Sachbuch auch in hohem Maße angenehm und dank seiner leichten Hand und seiner überall durchschimmernden heiteren Ironie auf weiten Strecken sogar vergnüglich zu lesen.

Im einzelnen beschäftigt sich Natan ausführlich und gründlich mit Land und Volk, dem politischen Fortschritt, mit Verfassung, Krone und Monarchie, mit Parlament, Regierung und Parteien, dem Commonwealth, dem Rechtswesen, dem Wohlfahrtsstaat, der Wirtschaft, den Kirchen, der Erziehung. Das ist eine Einteilung, die sich anbietet, aber es bezeugt den Charakter des Werkes, daß es sich auch in besonderen Abschnitten mit der „sozialen Landschaft“, der jungen Generation, der Rolle der Frauen und dem beschäftigt, was wir Freizeitgestaltung nennen, und daß nicht weniger als sechs der 24 Kapitel kulturellen Dingen gewidmet sind, die ja sonst in solchen Büchern häufig zu kurz kommen. Sie sind übrigens besonders munter und mit dem Mit zu eigenem Urteil geschrieben.

Der Ausgangs- und Mittelpunkt von Natans scharfsinnigen Analysen ist die stille Revolution, die sich in England auf fast allen Lebensgebieten schon seit geraumer Zeit vollzieht, der schmerzhafte und noch nicht abgeschlossene Übergang von einer kapitalistischen Oligarchie zu einem modernen Wohlfahrtsstaat. Dieser Hintergrund bleibt in der Darstellung immer gegenwärtig und wird nirgends von den Details überwuchert, so interessant sie sein mögen. Selbst jemand, der sich einbildet, von England einiges zu wissen, kann hier noch eine Menge lernen. Etwa über das „Establishment“, dessen Beseitigung der Autor geradezu als einen Probefall für die Veränderung der britischen Sozialstruktur betrachtet, über die „satirische Bewegung“ des Jahres 1963, über den veränderten (oder schon vergessenen) Genleman-Begriff, die Rolle der Public Schools („Sie sind noch nicht ganz davon überzeugt, daß das Empire verloren ist.“ – „Ihre Erzeugnisse sind Amateure im Zeitalter der Wissenschaft“.), der Presse („Die wahre Gefahr der englischen Presse besteht in ihrem Streben nach Auflagensteigerung um jeden Preis“), oder über das Schicksal, das sich ein Engländer mit einem falschen Akzent bereiten kann.

Natan hat, obwohl er scharfe Kritik nicht scheut und aus seinen Abneigungen keinen Hehl macht, ein faires Buch geschrieben, und er verfällt nicht in den leider immer noch verbreiteten Fehler, die Engländer zu unterschätzen. Die funktionierende Demokratie, wie sie das englische Parlament, verkörpert bleibt für ihn die sichere Grundlage jeder Weiterentwicklung des Landes, und wenn er die Auflösung des Empire schildert, so ist es eine Auflösung, die sich mit Haltung und Würde vollzieht. Natan glaubt daran, daß die britische Tugend, mit den Realitäten einen Kompromiß zu schließen, ohne dabei Glück zu opfern, noch immer viele Konflikte im Lande ausgleichen wird.

Das Buch hat zwei Indices und sogar ein lose beigefügtes Wörterverzeichnis, aber man vermißt einen Literaturhinweis; auch eine Landkarte möchte man einer neuen Auflage beigefügt wünschen. Hans Bütow