Die Frankfurter „Schmiere“ nennt sich „das schlechteste Theater der Welt“. Sie hatte eingeladen zu ihrem 27. Programm, mit dem gleichzeitig das fünfzehnjährige Bestehen gefeiert werden sollte. Titel: „Sie sind ein Ferkel, Exzellenz“. „Da dieses Programm ein Novum für das deutsche Kabarett ist, nehme ich an“, so schrieb der Leiter des Unternehmens, Rudolf Rolfs, an die Zeitungsredaktionen, „daß Sie sich gern Premierenplätze reservieren lassen wollen.“

Wer könnte dem widerstehen?

Beim Eintritt in den Keller des alten Karmeliterklosters läßt man allen Hochmut fahren. So muß es in einem Kabarett aussehen: Alles wirkt improvisiert; nichts ist da von der Bonbonnierenverpackung arrivierterer Etablissements, die immer Gefahr laufen (und zuweilen der Gefahr erliegen), sich unauffällig und profitabel der Unterhaltungsindustrie einzugliedern.

Amüsement statt Attacke – das war hier wohl nicht zu fürchten. In dem unzureichend gelüfteten Kellergewölbe saßen auf einem liebevoll gemischten Assortiment ausrangierter Stühle auch nicht die Spießer von heute – und hoffentlich nicht die von morgen: überwiegend junge Leute, gewiß keine Exzellenzen, die sich als Ferkel hätten angesprochen fühlen müssen.

Das Programmblatt versprach viel. Sein Titelbild ist so unverschämt, daß wir es hier nicht wiedergeben können. Man muß sich im Schatten eines sehr liberalen Generalstaatsanwaltes wohlfühlen (wie man das in Frankfurt ja darf, und glücklicherweise nicht nur in Frankfurt), um für die Druckauflage nicht zu fürchten.

Und am Ende war eben dann doch alles nur mäßig mutig und mäßig scharf und mäßig witzig. Mäßig.

Die Kühnheit des Programmbildes wurde nur in einer Szene erreicht – und das war die schwächste. Auch ein Geistlicher, so wurde da offenbar, ist trotz allen schönen Reden gegen die Versuchungen des Fleisches nicht immer gefeit. Wie originell! Und warum soll ausgerechnet der Geistliche hier das Opfer einer „verkorksten, verkrampften, heuchlerischen Sexualmoral“ werden, gegen die „Die Schmiere“ doch zu Felde ziehen will?