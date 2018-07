Inhalt Seite 1 — Herregaarde öffnen sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

In einem Land, das weder tosende Wasserfälle noch ewigen Schnee kennt, in dem Palmen und Raubtiere nur in einschlägigen Gärten zu besichtigen sind und der Sommer nicht selten regenreich ist, muß man sich immer wieder etwas Besonderes einfallen lassen, wenn man Touristen bei sich sehen will oder aus Gründen der Zahlungsbilanz bei sich sehen muß.

So geht es den Dänen.

Aber in einem Land, in dem der höchste Berg nur mit Hilfe eines Aussichtsturmes auf gerade 200 Meter gebracht und „Himmelberg“ genannt wird, läßt man sich auch immer wieder etwas einfallen.

So sind die Dänen.

Diesmal waren es – das macht die Sache doppelt sympathisch – ein paar Privatleute, die mit neuem Angebot den Touristen und sich dienen wollen: vier dänische Rittergüter – danish manor-hause attractions – danske herregaarde – haben sich den Besuchern von Lolland-Falster, Mön und Südseeland zur Besichtigung geöffnet. Dazu zum leiblichen Genuß vier Hotels. Das Angebot steht in einem dreisprachigen Prospekt, der den aus dem Süden heraneilenden Autoreisenden in den Fährhäfen übergeben wird.

Das Faltblatt verspricht Superlative: Schloß Aalholm bei Nysted auf Lolland, „eins der größten Museen Europas“, heißt es da. Dann kommt die schlichte Fortsetzung: „für Veteran- und Vintageautos“. Was mit Vintage gemeint ist, wird klar, wenn man feststellt, daß unter den Veteranen auch Autos aus den zwanziger Jahren sind. Das jüngste ist erst 35 Jahre alt, das älteste 69. Außer den hundert Autos bietet das Schloß des dänischen Grafen Butterbrote, warme Gerichte, starke Getränke und schöne Aussicht über die Ostsee.

In Gavnö, „Märchenschloß auf Blumeninsel“ nahe Nästved auf Südseeland, steht der „vielleicht farbenreichste Kirchenraum Skandinaviens“ zur Ansicht. Bei näherem Hinsehen bietet dieses Rokokoschloß noch wesentlich mehr: Klosterkirche aus dem 14. Jahrhundert mit Orgelmusik vom Band, die wirklich größte private Gemäldesammlung Nordeuropas, Park mit ungezählten Rosen aller Schattierungen und moderne Skulpturen. Die Privatgemächer des Barons lassen tief in feudale Geschichte blicken und auf sein Meissner Porzellan, von dem er ebenfalls, jedenfalls in Dänemark, die größte Sammlung hat.