Die Armee in Südkorea war wieder einmal. der Retter in der Not. Nach einer Woche Mutiger Straßenkämpfe zwischen 10 000 Studenten und der fast machtlosen Polizei beorderte Staatspräsident Genera Pak Tschung Hi eine Kampfdivision von der Waffenstillstandslinie im Norden in die Hauptstadt Seoul.