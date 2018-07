Die „Rebellen“ jubelten: Am Dienstag verkündete die dominikanische Junta des Generals Antonio Imbert Barreras, der das Geld ausgegangen war, überraschend ihren Rücktritt. Damit war der Weg für eine Übergangsregierung freigeworden, die unter Leitung des 44jährigen Rechtsanwalts und Diplomaten Hektor Garcia-Godoy der Inselrepublik den Frieden zurückgeben und Neuwahlen vorbereiten soll.

Noch am Montag sah es so aus, als ob die monatelangen Friedensbemühungen der amerikanischen Paktorganisation OAS zunichte gemacht werden sollten. In der neutralen Zone zwischen der von den Rebellen gehaltenen Innenstadt von Santo Domingo und dem von Imbert beisetzten Gebiet, brach ein schweres Gefecht aus. Niemand, weder die Rebellen noch die Junta oder die OAS-Friedenstruppe (hauptsächlich US-Einheiten), wollten für die Schießereien verantwortlich sein.

Radarkontrollen der OAS ergaben jedoch, daß Granatwerfer im Junta-Gebiet das Feuer auf das Rebellenviertel eröffnet hatten. Die Werfer waren auf Traktoren angebracht und deshalb schwer zu lokalisieren. Die Junta behauptete jedenfalls, das Werferfeuer könne nur von US-Soldaten oder Brasilianern in der OAS-Truppe herrühren.

Der Friedensschluß hatte sich in den letzten Wochen verzögert, weil die Rebellen, entgegen dem Willen der Junta, noch einige Änderungen der OAS-Friedemakte wünschten. Es gelang ihnen auch, zwei Punkte durchzusetzen:

1. wird die von der OAS kontrollierte internationale Sicherheitszone nicht auf das Rebellenviertel ausgedehnt, und

2. werden die zu den Rebellen desertierten Soldaten nicht in die reguläre Armee zurückgegliedert.

Allerdings drangen die Rebellen nicht mit ihrem Wunsch durch, selber die Entwaffnung der Zivilisten vorzunehmen. Diese Aufgabe soll einer neuen Polizeitruppe übertragen werden, die zusammen mit den OAS-Truppen in der City patrouillieren soll. Dabei sind neue Zwischenfälle nicht ausgeschlossen. Es wird befürchtet, daß vor allem die Kommunisten ihre Waffen nicht abliefern, sondern an geheimen Orten verstecken werden.

Offensichtlich hat die Zahl der Kommunisten seit der Landung der Amerikaner noch zugenommen. Obwohl sie in drei Fraktionen gespalten sind, könnten sie bei den Wahlen, die in neun Monaten stattfinden sollen, dank ihrer straffen Organisation und mit den Warenlagern im Hinterhalt ein gewichtiges Wort mitreden.