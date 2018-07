Inhalt Seite 1 — Lehrer an der Angel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zufrieden setzte der hessische CDU-Landtagsabgeordnete Arnulf Borsche am 26. August seinen Namen unter eine Kleine Anfrage an den Kultusminister Professor Schütte. Wenige Wochen vor dem Termin der Bundestagswahlen hatte sich ihm willkommener Anlaß geboten, die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten in Sachen Bildungspolitik auf die Probe zu stellen: Zeitungsmeldungen berichteten von Versuchen, hessische Gymnasiallehrer mit dem diskreten Hinweis auf das Besoldungsgefälle abzuwerben. Umgehend formulierte Borsche seine Frage „An den Herrn Hessischen Kultusminister“.

Der erste Absatz der Anfrage wird Schütte wenig Kopfzerbrechen bereiten. Der CDU-Abgeordnete will zunächst wissen, ob dem Minister Pressemeldungen bekannt sind, wonach sich hessische Gymnasiallehrer „in nennenswerter Zahl um Stellen in anderen Bundesländern beworben haben.“

Die Frage jedoch, ob wohl die 6. Hessische Besoldungsnovelle mit den Abwerbungsversuchen in Zusammenhang gebracht werden könne, wird den Kultusminister eher ins Schwitzen bringen. Dafür liegen die Beweise nämlich schwarz auf weiß vor. Es sind Briefe des Vorsitzenden des Elternbeirats eines Gymnasiums im Nachbarland Baden-Württemberg an einige Gymnasiallehrer in Süd-Hessen. Sie beginnen mit dem Hinweis auf eine besonders prekäre Lage der Schule – ein Lehrer tödlich verunglückt, eine Lehrerin nach auswärts verheiratet –, leiten auf die Schönheiten der Stadt über und kommen schließlich zur Sache: „Vor allem aber bietet das erst vor wenigen Wochen verabschiedete Besoldungsgesetz den Philologen unseres Landes eine bessere Besoldung als in allen anderen Bundesländern.“

In diesem Sommer hat auch der Hessische Landtag ein neues Besoldungsgesetz beschlossen – die in der CDU-Anfrage erwähnte 6. Hessische Besoldungsnovelle. Hessens Gymnasiallehrer jedoch haben von dem warmen Regen nichts abbekommen. „Wir haben ja gar nichts dagegen, daß das Gehalt des Ministerpräsidenten um einen Betrag angehoben wird, der dem Gehalt. eines jungen Studienrats entspricht, aber warum wurden wir bei der Novelle überhaupt nicht berücksichtigt?“, so fragen heute verbittert die Pädagogen. Der „Hessische Philologenverband“ illustriert die Frage mit zwei Tabellen über die Besoldung und Beförderungsaussichten der Studienräte in den Bundesländern, Sie zeigen: Hessens Gymnasiallehrer liegen in der Bundesrepublik an letzter Stelle. Dabei ist ihnen das eine nicht weniger wichtig als das andere. „Wenn wir mit Studienkollegen zusammen kommen, die in Baden-Württemberg im Schuldienst sind, müssen wir uns erst einmal gegen den Verdacht wehren, daß wir krumme Sachen gemacht haben, weil wir immer noch Studienräte sind, während sie schon Oberstudienratsstellen haben.“

Deshalb lockt auch der Abwerbebrief aus dem benachbarten CDU-Land: „75 Prozent aller planmäßigen Lehrer an den Gymnasien werden in die Besoldungsgruppe A 14 eingestuft und führen die Amtsbezeichnung Oberstudienrat“. Da kann Hessen nicht konkurrieren.

Der Baden-Württembergische Briefschreiber verrät im übrigen ein recht erstaunliches Einfühlungsvermögen in das Seelenleben hessischer Gymnasiallehrer. „Das Gymnasium in Baden-Württemberg“, so teilt er mit, „ist bisher von Experimenten.... verschont geblieben.“ Tatsächlich ist das Lehramt im experimentierfreudigen Hessen mit mancher zusätzlichen Arbeit verbunden, wobei sich der Widerstand weniger gegen die geforderte Mehrleistung richtet, als gegen die Experimente selbst – wie etwa die „Förderungsstufe“, die als „Fehlkonstruktion“ vom „Hessischen Philologenverband“ abgelehnt wird. So wurde denn auch schon der Verdacht geäußert, daß die Hand des Elternrats-Vorsitzenden von Sachkundigen geleitet wurde, als er seine Werbebriefe verfaßte. Man vermutet, daß eine „Tarnorganisation“. vorgeschoben wurde, weil sich die Kultusminister beim allgemeinen Lehrermangel solidarisch erklärt und abgesprochen haben, sich nicht gegenseitig die Lehrer wegzuangeln.