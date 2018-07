Im Gasthaus des Freiheitshelden Andreas Hofer, dem „Sandhof“ zu St. Leonhard im Passeiertal, hängt eine frischgerahmte Urkunde. Sie bedeutet keine späte Ehrung für den urigen Sandwirt des vorigen Jahrhunderts, obgleich sie auf den Namen Hofer ausgestellt ist. Nur der Zufall will’s, daß der jetzige Sandwirt auch Hofer heißt. Eduard Hofer allerdings, und dieser hat weder Bart noch eine Revoluzzer-Statur. Nicht einmal die Andreas-Hofer-Tracht vermag ihm die Aura eines Helden zu verleihen. Seine Qualitäten liegen auf einem anderen Gebiet: der Herstellung von Südtiroler Bauernspeck.

Die Sandwirtsleut Eduard und Filomena Hofer können sich sogar rühmen, den besten Speck in ganz Südtirol auf den Tisch zu bringen. Schwarz auf weiß hat ihnen das eine Jury bestätigt, die ihnen den ersten Preis in einem sehr ausgefallenen Gastronomie-Wettbewerb zuerkannte;

Der immer härter werdende Konkurrenzkampf auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs hat die Südtiroler beflügelt, nicht nur mit Traubenkuren und Dolomitenbergen, sie wollen auch mit Speck Touristen fangen. Zu diesem Zweck hatte das Landesfremden Verkehrsamt Bozen in Zusammenarbeit mit der Italienischen Akademie der Küche einen Wettbewerb proklamiert mit dem Ziel, „die altherkömmliche Art der Bereitung von Selchwaren mit besonderem Hinblick auf den Südtiroler Bauernspeck zu fördern und zu valorisieren“. Eine vierköpfige Jury zog durchs Land und begutachtete außer dem aufgetragenen Speck, der nach dem Reglement von den Wettbewerbsteilnehmern selbst und nach alten Verfahren zubereitet sein mußte, auch noch die Ausstattung des Gastlokals, die Bedienung und die Qualität des zum Speck servierten Weins.

Zur großen Preisverteilung wurde schließlich das Lied vom Speck mit vielen klangvollen Rachen-cks angestimmt. Seine Herstellung geht zurück „auf die ersten Bewohner dieses Landstrichs“. Ursprünglich für Notzeiten gedacht, ist er heute „ein integrierender Bestandteil der Nahrung der Südtiroler“. Bereits in der Landesordnung von 1526 waren zwei eigene Kapitel der Schweinezucht und der Bereitung von Speck gewidmet, und im Schloß Kastelbell im Vinschgau ist noch heute eine komplette Selchküche zu bewundern, die zeigt, wie die Südtiroler vor Jahrhunderten Speck gemacht haben. Den besten Ruf aus der Urzeit des Südtiroler Specks hat jener aus dem Passeiertal, Insofern konnte der Sandwirt Hofer mit seinem ersten Preis einer Tradition zu neuer Würde verhelfen. „Aber endlich sand ma eingebrochen in die P’seirer Vormachtstellung“, meint die stämmige Selchbäurin vom „Kalten Keller“ im Eisacktal. Zusammen mit etlichen Nicht-Passeirern wurde ihr der zweite Preis zugesprochen.

Das optisch wahrnehmbare Angebot reicht von rosa bis bordeauxrot, von hauchdünn bis fingerdick geschnitten und zeigt, daß jeder Speckwirt eben sein Geheimrezept hat, ein Erbstück, das oft mehrere Generationen alt ist. Dem Laien wird nur soviel mitgeteilt: „Verarbeitet werden gut durchwachsene Schinken- oder Seitenteile von im-Winter geschlachteten Schweinen, die 12 bis 21 Tage gebeizt werden, 2 bis 3 Monate in Selchküchen für einige Stunden täglich geräuchert und dann monatelang luftgetrocknet werden. Der Bauernspeck soll weder zu fett noch zu mager sein. Deshalb beginnt das Geheimnis der Speckherstellung schon bei der Fütterung der Schweine. Von Ort zu Ort, ja von Hof zu Hof haben sich Verschiedenheiten der Zubereitung hergearbeitet. Keine geringe Kunst ist erforderlich, um dieses wohlschmeckende und duftende Produkt zu gestalten.“

Die Südtiroler Speckgestalter streben nicht an, ihre Erzeugnisse zu exportieren. Dazu sind ihre Schmankerl viel zu rar, und sie brauchen den Speck schon deswegen nicht zu verschicken, weil immer mehr Speckesser von weither zu ihnen kommen. Kein Export von Speck, sondern Import von Essern. Dafür sorgen die Fremdenverkehrsmanager, und sie konnten zu ihrer Beruhigung feststellen, daß viele Bauern und Wirte ihre Speckerzeugung bereits erhöht haben, um dem Zustrom von Fremden gewachsen zu sein. Der Sandwirt Hofer aus dem Passeiertal hat sogar festgestellt, daß zusammen mit dem Speck plötzlich auch eine alte „Zuspeise“ wieder gefragt ist, die früher nie von fremden Gästen verlangt wurde: das harte, gegrammelte Bauernbrot. Im übrigen: In der zweisprachigen Urkunde, die der Sandwirt in seiner Stube hängen hat, ließ sich ein Wort beim besten Willen nicht ins Italienische übersetzen (und die Italiener haben es bereitwillig in ihren Sprachschatz aufgenommen): Speck. Gert Kreyssig