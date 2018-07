Inhalt Seite 1 — Nach dem Schaden nun den Spott Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 30. September 1965 werden die Aktionäre der Erdölwerke Frisia AG, Emden, zum zweiten Male in der kurzen Geschichte des Unternehmens über eine Sanierung zu beschließen haben. Bei der ersten im Jahre 1963 kamen Stamm- und Vorzugsaktionäre deshalb mit einem „blauen Auge“ davon, weil die Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – für 8 Millionen Mark neue Frisia-Stammaktien übernahm und damit dem Unternehmen weiterhalf. Jetzt will die staatliche Saarbergwerke AG, Saarbrücken, in die Bresche springen, die sich – wie andere Kohleunternehmen vor ihr – ein ölbein zulegen will. Aber bei der Sanierung Nr. 2 müssen alle alten Frisia-Aktionäre Federn lassen. Das Stammaktienkapital von 33 Millionen wird im Verhältnis 10 : 1 und das Vorzugsaktienkapital von 25 Millionen im Verhältnis 2 : 1 zusammengelegt werden. Das soll auf der Hauptversammlung beschlossen werden.

Sie erinnern sich vielleicht noch, meine verehrten Leser, daß sich die Erdölwerke Frisia bei ihrer Gründung auf die Sympathie breiter Bevölkerungskreise stützen konnte. Der inzwischen verstorbene Schweizer Gottfried Duttweiler, Chef der Migros-Vereinigung, sich über die Versorgung seiner Schweizer Tankstellen Sorgen machend, kam auf die Idee, eine eigene Raffinerie zu bauen. Das Gebiet um Emden schien ihm günstig, zumal das Land Niedersachsen großzügig Hilfestellung versprach. Duttweiler konnte die Raffinerie nicht selbst finanzieren, er hielt infolgedessen Ausschau nach geeigneten Partnern. Der damalige Rohöllieferant beteiligte sich ebenso wie die Reederei, die das Öl nach Emden transportieren wollte. Dazu kamen einige Schweizer Privataktionäre und deutsche Versicherungsunternehmen.

Aber die Interessenten wollten das Risiko nicht allein tragen. 50 Prozent des damals 50 Millionen betragenden Aktienkapitals wurden als eine Art „Volksaktie“ deutschen und ausländischen Sparern angeboten. Um sie den Sparern schmackhaft zu machen, wurde das als „Vorzugsaktie“ an den Mann gebrachte Papier mit einer sechsprozentigen „Vorzugs“-Dividende ausgestattet, die aber nur zahlbar wird, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaften sollte. Das ist aber niemals der Fall gewesen. Die Vorzugsaktionäre haben lediglich für zwei Jahre je 6 Prozent Bauzinsen erhalten, und die auch nur, weil sie ihnen ausdrücklich garantiert waren. Sie zu zahlen, machte der Frisia auch nicht sonderliches Kopfzerbrechen. Und zwar deshalb nicht, weil man sich von den Vorzugsaktionären nämlich nicht 100 Mark für eine Aktie über 100 Mark Nominalwert zahlen ließ, sondern gleich 110 Mark. So brauchte man aus eigener Tasche für die Bauzinsen nur noch 2 Mark je Aktie hinzuzulegen.

In die Gewinnzone kam die Frisia deshalb nicht, weil einmal öllieferungsverträge zu überhöhten Preisen abgeschlossen worden waren, weil auch der Transport des Rohöls zu teuer war, weil der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Raffinerie mit dem Zusammenbruch der Heizölpreise zusammenfiel, weil von vornherein zu viel schweres Heizöl produziert wurde und weil die Anlagen insgesamt zu viele technische Mingel aufwiesen.

Und eine Unternehmenskonzeption, die von Anfang an auf Preisunterbietungen (die Frisia verkauft ihr Benzin billiger) ausgerichtet war, verspricht nicht gerade eine überdurchschnittliche Rentabilität.

Auf Grund der damals regen Nachfrage nach Frisia-Aktien stieg deren Kurs bis 225 Prozent. Erst als offenkundig wurde, daß an Dividendenzahlungen nicht zu denken war, trat eine Ernüchterung ein. Heute ist der Kurs auf 53 Prozent zurückgefallen. Die Frisia-Vorzugsaktionäre haben also nicht nur die Hälfte ihres ursprünglich eingezahlten Kapitals verloren, sondern darauf auch noch einen Zinsverlust von vier Jahren erlitten. Die Schweizer Finanzzeitung „Finanz und Wirtschaft“ richtete die unter diesen Umständen an Nationalrat Rudolf Suter, Präsident der Verwaltungsdelegation des Migros-Genossenschafts-Bundes und Aufsichtsratsvorsitzender der Erdölwerke Frisia AG wohl berechtigte Frage, ob die Migros-Genossenschaft in irgendeiner Weise versuchen wird, den vertrauensseligen Kleinaktionären zu helfen. In gewisser Hinsicht ist das der Fall, in dem die Stammaktionäre einen Kapitalschnitt von 10:1 über sich ergehen lassen, während die Kleinaktionäre immerhin für zwei Aktien über nom. 100 DM eine neue zum gleichen Nominalwert erhalten.

Was Suter allerdings zur Verteidigung des Frisia-Schiffbruches zu sagen hatte, klingt wie Hohn und Spott: „Jeder hätte die Aktie, die den Ersterwerber 110 DM kostete und die zweimal sechs Prozent Bauzins brachte, zu 220 Prozent abstoßen können. Weiter ist zu bedenken, daß nur noch ein Teil der Aktionäre mit den 17 000 deutschen und schweizerischen Zeichnern identisch ist, neue Aktionäre aber zum Teil erheblich unter pari eingestiegen sind. Außerdem wäre nach allem, was Migros bereits in die Frisia hineingesteckt, die finanzielle Belastung für den Genossenschaftsbund zu groß. Und schließlich konnte sich die Deutsche Girozentrale mit einer Hilfe nicht einverstanden erklären, weil die Öffentlichkeit das als Präjudiz für Rücknahmegarantien in zukünftigen Fällen ansehen würde“.