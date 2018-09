Der Kurs der Veba-Aktien hat sich stabilisiert, ohne daß die Banken neuerlich einzugreifen brauchten. Die Tatsache, daß sich die für die Veba-Aktie verantwortlichen Stellen Sorgen über deren Kursentwicklung gemacht und beschlossen haben, einen weiteren Rückgang bei 210 bis 215 Prozent aufzufangen, reichte aus, um den Veba-Kurs zunächst von 215 auf 221 Prozent steigen zu lassen und ihn auf dieser Höhe zu halten. Da die Baissiers dieses Papier nicht mehr nennenswert unter Druck setzen können, und die „echten“ Anleger kaum noch die Chance haben, „ganz billig“ einzusteigen, wickelt sich das Veba-Geschäft jetzt zu Kursen um 220 Prozent herum ab. Die Verkäufe aus Zeichner-Kreisen halten zwar noch an, haben jedoch kein dramatisches Ausmaß. Der erste Veba-Sturm ist überstanden. Schade, daß es überhaupt einen gegeben hat. Er war nicht zwingend notwendig. Wenn jetzt entschuldigend für die ungewöhnlichen Veba-Kursschwankungen die Folgen der Diskonterhöhung, die Kritik an der Vorstandsbesetzung und die Flaute am Rentenmarkt angeführt werden, dann lassen sich bestenfalls Laien davon beeindrucken.

Sturmschäden erlitten in der Vorwoche die Aktien der Deutschen Erdöl-AG (DEA). Bis auf 104 1/2 Prozent wurde ihr Kurs gedrückt, mit beträchtlicher Hilfe der Baisse-Spekulation, die in der bei dieser Gesellschaft herrschenden Dividendenunsicherheit einen vorbereiteten Boden fand. Für 1964 hat die DEA die Dividende von 10 auf 6 Prozent gesenkt. Ob und wieviel für 1965 ausgeschüttet werden können, vermag wahrscheinlich die Verwaltung heute selbst noch nicht zu sagen. Auf Grund der mit der DEA gemachten Erfahrungen sind die Börsianer geneigt, zunächst einmal das Schlimmste anzunehmen, also Dividendenausfall, bestenfalls Dividende aus vorhandenen Rücklagen als Trost für die Kleinaktionäre.

Als deutlich wurde, daß die Börsenspekulation eine Baisse-Position nach der anderen aufbaute und Aktien zu verkaufen begann, die sie erst später zu niedrigen Kursen einzukaufen hoffte, machten zwei Großbanken diesem Zauber gewaltsam ein Ende. Sie „stützten“ den DEA-Kurs und machten damit deutlich, daß die Baissiers kaum noch die Möglichkeit bekommen würden, zu billigen DEA-Aktien zu kommen. Überstürzte Deckungskäufe waren die Folge, das heißt, jeder, der noch Aktien „anschaffen“ mußte, versuchte, sie möglichst billig zu bekommen. Aber plötzlich war der Markt leergefegt. Innerhalb von zwei Tagen stieg so die DEA-Aktie um 10 Prozent.

Ob die DEA-Aktien mit 115 bis 116 Prozent richtig oder falsch bewertet werden, läßt sich heute schwer sagen. Bleiben sie dividendenlos, so wird sich ein weiterer Rückschlag nur schwer vermeiden lassen. Das scheint auch der Grund zu sein, warum sich die Großanleger von diesem Papier fernhalten. Weder Erdgasphantasie noch die ständigen Hinweise, daß die DEA für ausländische Ölkonzerne interessant sei, können die Zurückhaltung dieser Kreise durchbrechen. Selbst wenn in der Nordsee in absehbarer Zeit Erdgas in abbauwürdigen Mengen gefunden würde, kann sich das in der DEA-Ertragsrechnung erst in einigen Jahren niederschlagen. Vorher sind noch beträchtliche Summen zu investieren. Und die Ausländer? Ihre Neigung, sich den „nationalen“ Zorn zuzuziehen und eine der letzten noch „unabhängigen“ deutschen Erdölgesellschaften aufzukaufen, ist zur Zeit offensichtlich gering.

Unter Wind lagen neben den DEA-Aktien die Papiere von Mannesmann. Seit Bekanntwerden der Wechselmanipulationen bei der brasilianischen Tochtergesellschaft gab es bei den Mannesmann-Aktien Verkäufe. Davon profitierten offensichtlich einige andere Eisen- und Stahlkonzerne, bei denen die Beibehaltung der zuletzt gezahlten Dividenden als sicher gilt, also Rheinstahl, Hoesch und Klöckner. Was bei Mannesmann geschehen wird, ist nach Ansicht „wohlinformierter“ Börsenkreise völlig offen. Die Verluste in Brasilien scheinen ernster zu sein, als zunächst angenommen wurde. Der Besuch des Sprechers der an Mannesmann besonders interessierten Deutschen Bank, Hermann J. Abs, beim brasilianischen Staatspräsidenten wurde mit der Mannesmann-Affäre in Verbindung gebracht. „Wenn sich Abs persönlich eingeschaltet hat, dürften mehr als nur ein paar Millionen auf dem Spiele stehen“, meinte man an der Börse. Die Baisse-Spekulation bemächtigte sich dieser Aktie, und bald war ein kräftiger Kursrutsch entstanden. Am Wochenbeginn gab es dann eine kleine Stützung und im Nu eine Kurserholung.

Nach der positiven Seite hin entwickelten sich die Phrix-Aktien, die in diesen Tagen in den amtlichen Börsenverkehr eingeführt worden sind. Einstmals am Rande des Konkurs segelnd hat sich die Phrix-Werke AG jetzt zu einem der stärksten deutschen Chemie-Faser-Unternehmen entwickelt, das nun auch an der Börse „den letzten Schliff“ erhalten hat. Die Phrix steht inmitten einer Investitionsphase, die viel Geld verschlingen wird. Im vergangenen Jahr führte sie eine Kapitalerhöhung durch. Wann sie von ihren Aktionären weitere Mittel braucht, läßt sich heute noch nicht sagen. Dieses Problem regt auch die Börsenphantasie weniger an als die Tatsache, daß die Gesellschaft immer noch keine Anlehnung an einen Großaktionär gefunden hat. Sowohl den Farbenfabriken Bayer als auch der Dresdner Bank wurde wiederholt eine Phrix-Schachtel „angedichtet“. Doch jedesmal wurde cementiert. „Wir wissen nichts von einem Großaktionär“, behauptet der Phrix-Vorstand. Doch auch ohne „Aufkaufchance“ ist die Phrix-Aktie beachtenswert. Bei einem Kurs von etwa 208 Prozent und einer zu erwartenden Dividende von 10 Prozent läßt sich immerhin eine Rendite von knapp 5 Prozent ausrechnen. Und das ist mehr, als bei vielen gut beurteilten Unternehmen erzielt werden kann.

Wer gehofft hatte, daß die Automobilaktien wieder Gnade vor den Augen der Aktienkäufer finden würden, wenn die neuen Modelle vorgestellt würden, rechnete falsch. Die Umsätze in den Automobilaktien erreichten einen bis dahin noch nicht gekannten Tiefstand. Man stellt sich auf einen mörderischen Wettbewerb ein, der zwangsläufig zu Lasten der Verdienstspanne gehen wird. Soll man Aktien kaufen, bei denen der Gewinn nach menschlichem Ermessen in den nächsten Jahren rückläufig sein wird? Vielleicht ist die Frage zu überspitzt und zu allgemein gestellt, aber die Gefahr rückläufiger Gewinne je Aktie ist nun einmal nicht von der Hand zu weisen. Deshalb die Börsenreaktion: Kein Interesse für Automobilwerte. Kurt Wendt