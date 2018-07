Der September ist für die französische Börse wichtiger Monat. Die Sommerferien ein gehen zu Ende und damit auch die große Sommerpause in der Wirtschaft. Vor zwei Jahren hatte die französische Regierung im September ihren Stabilisierungsplan verkündet und jetzt hoffen die französischen Börsianer, daß Finanzminister Giscard d’Estaing im September Maßnahmen verkünden wird, die geeignet sind, die Konjunktur in Frankreich wieder zu beleben. Es läßt sich nicht bestreiten, daß die Stabilisierung in Frankreich den gewünschten Erfolg gebracht hat. Er wurde aber erkauft mit einem Verzicht auf notwendige Investitionen. Gleichzeitig sind die französischen Unternehmen gezwungen worden, viel Ballast über Bord zu werfen, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden. Nach zwei Jahren ist die französische Industrie zu einem großen Teil innerlich wieder gesund geworden; sie besitzt günstige Startpositionen, wenn jetzt die Regierung beginnen sollte, die Zügel wieder etwas zu lockern.

Für die aufgeschobenen Investitionen brauden die Gesellschaften Kapital. Aber sind die Anleger bereit, es im ausreichenden Maße zur Verfügung zu stellen? Nach mehreren enttäuschenden Börsenjahren ist der französische Kapitalmarkt unergiebig geworden. Überdies hat die ständig nationale Gesichtspunkte in den Vordergrund schiebende französische Politik das Auslandskapital vergrämt. Mit um so mehr Spannung wird das Programm zur Wiederbelebung der Konjunktur erwartet. Wenn es auf die Börse wirken soll, muß es möglich umfassend sein. „Kleine Schritte“ würden genau so verpuffen, wie die im April dieses Jahres erfolgte Reform der Steuergesetzgebung für die Aktiengesellschaften, die nur eine kurzfristige Börsenbelebung brachte und nicht ausreichte, um nennenswertes Kapital an die Börse zu bringen. Dies um so weniger, als das Reformwerk beträchtliche ausländerfeindliche Akzente enthielt.

Andererseits ist nicht zu erwarten, daß die französische Regierung durch ein Übermaß an Konjunkturspritzen ihren Stabilisierungserfolg leichtfertig aufs Spiel setzen wird. Ihr Aktionsspielraum ist daher relativ gering. Aber für die Anleger, die langfristig ihr Kapital einsetzen, ist es weniger entscheidend, ob sie sofort oder erst nach einiger Zeit die Früchte ihrer Anlageeinscieidung ernten können. Sie müssen lediglich die Gewißheit haben, daß nun in etwa der Endpunkt der Investitionsbeschränkungen erreicht worden ist. Und darüber gibt es kaum noch einen Zweifel.

Zahlreiche Investoren, so war an der Pariser Börse zu beobachten, haben jetzt mit Aktienkäufen begonnen. Allerdings mit aller Vorsicht, denn man will ja billig „einsteigen“. Dabei wurden Papiere von Gesellschaften bevorzugt, die nicht allein auf den französischen Markt angewiesen sind, sondern die erkannt haben, daß die Zukunft im EWG-Raum liegt. Dazu gehören Saint-Gobain (Chemie), Progil (Chemie), Air Liquide (Chemie), Ugine (Chemie), Boussois (Chemie) und Perrier (Nahrungsmittel). Interesse bestand weiterhin für französische Warenhausaktien, und zwar aus dem gleichen Grunde, warum auch deutsche Kaufhauspapiere ständig gefragt sind: Man spekuliert darauf, daß ein immer größer werdender Teil der steigenden Massenkaufkraft in den Kassen der Warenhäuser landen wird. Georges-Louis Puech