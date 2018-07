Auf dem diplomatischen Parkett zweier Hauptstadre in Ost und West miissen zur Zeit einige Diplomaten um ihren Platz in der Rangordnung kampfen. Dabei geht es um mehr als nur Prestige oder Eitelkeiten.

Der eine Schauplatz ist Lissabon. Die Regierung der weifien Farmer in Rhodesien, die bei Siidafrika und Portugal Riickhalt sucht, hat den Diplomaten Harry Reedman zum Leiter einer rhodesischen Mission in Lissabon ernannt. Grofibritannien, von dem Rhodesien noch aufienpolitisch vertreten wird, besteht jedoch darauf, dafi Reedman Mitglied der britischen Botschaft wird.

Nach Ansicht der Regierung in Salisbury hat London schon 1957 der damaligen rhodesischen Federation (die inzwischen in drei Staaten auseinandergefallen ist) das Recht zuerkannt, seine diplomatischen Vertreter selber zu ernennen. Offensichtlich i;t dieser Streit ein Vorspiel fiir den befurchteten Austritt Rhodesiens aus dem Conmonwealth.

In Moskau, dem anderen Schauplatz, fiihlen sich die Botschafter Griechenlands, der Tiirkei, Ceylons, Chiles, Mauretaniens und Somalias brii kiert, weil sie bei Empfangen hinter den Vietkong Vertreter Dang Quang JVinh zuriickstehen miissen. Minh, der von der Sowjetregierung offiziell nicht as Diplomat anerkannt wurde, fiihrt uch wie em Botschafter auf und fiihrt an seiner schwarzen Limousine einen rot blauen Stander mit goldenem Stern.

Normalerweise werden solche Zwischenfalle vom dienstakesten Botschafter am Orte beigelegt. Des ist jedoch in Moskau ausgerechnet der Botschafter von Nordvietnam, dem die meisten westlichen Diplomaten lieber aus dem Wege gehen.